Un estudio del yacimiento termal advierte de la necesidad de una entidad única para su gestión

Cinco aras votivas halladas en excavaciones arqueológicas en el entorno de las fuentes de As Burgas testimonian el uso curativo de sus aguas (66,3º) en época romana y los primeros documentos históricos que refieren sus cualidades terapéuticas datan del siglo XVII. Sin embargo, los aprovechamientos de este recurso termal mediante casas de baños y balnearios en una ciudad asentada sobre un enorme yacimiento geotérmico desaparecieron totalmente durante la primera mitad del siglo XX y no se retomaron hasta principios del XXI en forma de piscinas termales de uso colectivo. ¿Por qué no se le saca más partido a un potencial tan singular?

Con este punto de partida, el profesor de la Facultad de Ciencias del campus de Ourense y miembro del departamento de Ingeniería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, José Ángel Cid Fernández, dedicó su investigación doctoral al estudio de la potencialidad del yacimiento geotérmico “Ourense-ciudad”, una investigación pionera dirigida por el también profesor y decano de la Facultad de Ciencias, Pedro Araújo, que describe con detalle la hidrogeología y los flujos de calor de este territorio. Asimismo, analiza también las diferentes metodologías de aprovechamiento y el marco normativo a tener en cuenta para su explotación.

240 puntos de aguas termales

El resultado es una tesis doctoral con un inventario de 240 puntos de aguas termales que el profesor defendió este mismo año y una relación de conclusiones que advierten sobre la necesidad de crear una figura jurídica única para el yacimiento termal que ejerza como titular de todos los aprovechamientos terapéuticos, lúdicos y energéticos que se realicen dentro del territorio. Una entidad, señala el investigador, que sea titular también de los diferentes perímetros de protección que preservan las cualidades de las aguas y que garantice la conservación del recurso y que los usos sean sotenibles.

“El hecho de que los focos principales del yacimiento geotérmico se manifiesten en zonas totalmente urbanizadas representa un reto complejo desde el punto de la gestión y el aprovechamiento sostenible”, señala Cid Fernández. Explica que el caso de Ourense es único, ya que se han identificado al menos cinco circuitos hidrogeológicos diferentes –lo normal es uno–, bajo una zona completamente urbanizada.

“Desde el punto de vista hidrogeológico es un reto complejo, pero no inabordable. La crisis del volcán de la Palma ha visibilizado el trabajo de equipos técnicos (IGME, INVOLCAN) que llevan décadas investigando geotérmicamente este territorio y aun no lo comprenden en su totalidad”, afirma.

Un yacimiento de tipo fisural

El caso de Ourense es singular, señala, porque se asienta sobre un yacimiento geotérmico de media-baja temperatura de tipo fisural, asociado a grandes fracturas de rocas graníticas que ocupan la mayor parte del municipio. Las principales áreas de descarga de aguas termales se ubican en las cotas topográficas más bajas del concello, asociadas a la dinámica de los ríos Miño, Lonia, Barbaña y Porto.

Una riqueza apenas sin aprovechar en cuanto a los usos terapéuticos. Tal y como recoge la tesis, solamente consta un aprovechamiento solicitado en 2008 todavía sin resolver, del titular de Baños de Outeiro, en el área termal de As Burgas. En este punto, José Ángel Cid destaca que la aplicación de la reglamentación actual en materia de aguas mineromedicinales y termales en el yacimiento “implicaría conceder el aprovechamiento a un único titular y condicionar el desarrollo del resto del yacimiento sin conocer si los acuíferos termales son capaces de abastecer más aprovechamientos paralelos dentro de sus límites de productividad”. Esto se debe a que la concesión de un uso implica un perímetro de protección que ocuparía la práctica totalidad del municipio, añade.

El precedente que secó la fuente de As Burgas

Lo cierto, recoge estudio, es que no se han autorizado nuevos aprovechamientos en los últimos 50 años “debido, suponemos, a la inexistencia de datos técnicos precisos que indiquen cómo responderán los acuíferos a explotaciones forzadas de agua mineromedicinal para uso terapéutico y si las mismas afectaran al caudal natural de las fuentes públicas históricas de la ciudad”. Existe el precedente del sondeo en Xardín das Burgas, en 2005, que provocó un descenso de caudal de las Burgas. “Esto es un ejemplo claro de que la ejecución de obras hidrológicas puntuales, sin conocer el comportamiento del conjunto, puede provocar afecciones en el nivel piezométrico de manantiales adyacentes, con la consiguiente alarma social”, señala el investigador.

De ahí la necesidad de un organismo que reúna a las administraciones y un equipo técnico multidisciplinar. Su misión sería la de promover el uso de las aguas termales dentro de sus límites de sostenibilidad y la no afección entre aprovechamientos activos y fuentes históricas, “con la finalidad principal del uso terapéutico y, de manera complementaria, lúdico, industrial y energético”, concluye.

