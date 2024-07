La Festa do Pulpo do Carballiño maridará con seis bodegas de la DO Ribeiro

El Museo do Viño de Galicia, situado en Ribadavia, acogerá la presentación de la Festa do Pulpo de O Carballiño, simbolizando de esta manera el maridaje entre ambos productos que pretende la tradicional fiesta gastronómica en su 62 edición. El acto se celebrará el próximo martes, a las 11.30 horas, y reunirá a patrocinadores, bodegueros e representantes municipales de los Concellos de O Carballiño y Ribadavia.

Este año, la Festa do Pulpo está dedicad a la Denominación de Orixe Ribeiro, la más antigua de las DO gallegas e incluirá una Mostra de Viños en la Praza Maior do Carballiño los días 3 y 4 de agosto en horario de 12.00 a 21.30 horas, con la participación de las bodegas Arco da Vella-Adega do Eladio, Adega Viña-Carpazal, Eduardo Bravo, Casal de Armán, Pazo Tizón y Oryctes.