“Al tribunal de la USC le pareció insólito que Ourense proyecte torres en zona inundable”

“Una de las cosas que más sorprendió al tribunal de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que evaluó mi trabajo final de grado, que dediqué a investigar el urbanismo de la ciudad de Ourense, es que estén proyectadas desde hace años dos torres muy cerca de Miño y en suelo al parecer inundable. El otro aspecto que les pareció insólito, y hubo más, es que la denuncia del “cambiazo” del Plan de Urbanismo de 2003, anulado por sentencia, fuera presentada por un hermano del presidente del Parlamento de Galicia”, explica Borja López.

Este joven ourensano, de solo 21 años pero larga experiencia para su edad, por su militancia política y social, acaba de graduarse en Ciencias Políticas y Administración por la USC y ha querido levantar las alfombras del Concello y mover sus cimientos con un trabajo de fin grado a su urbanismo actual. Para eso ha hablado con exalcaldes y técnicos de todos los colores. El título es tan largo como aclaratorio “Análisis descriptivo de las políticas urbanísticas de Ourense” .

–¿Por qué un estudiante, de tan solo 20 año cuando empezó la investigación, decide hacer su trabajo de grado sobre el enrevesado urbanismo de la ciudad, sin plan aprobado desde 1986 ?

–Me gustan los retos. No estudié arquitectura, pero me gusta ese ámbito y amo profundamente a Ourense. Por eso pensé que el urbanismo es un punto candente de la política local, está en boca de todos, llevamos con el mismo Plan General de urbanismo desde 1986 (al anularse por sentencia el de 2003 por sus irregularidades), y no han sido capaces de consolidar uno nuevo en estos años. Este es un talón de Aquiles muy importantes de Ourense.

–¿Cuáles fueron sus fuentes para ponerse al día de uno de los temas más farragosos de la política local?

–Recurrí a la prensa escrita y a entrevistas con los alcaldes de Ourense de estos años: Paco Rodríguez, Jesús Vázquez, Manuel Cabezas. Hablé con la exedil de Urbanismo Áurea Soto, que fue la que dejó el PXOM de 2013 que no se aprobó. Con Elvira Carregado, que fue exsecretaria del Colegio de Arquitectos de Galicia en Ourense y muchos más, incluido tejido social y vecinal. Lamento que ni el alcalde ni el edil de Urbanismo de Ourense actuales contestaran a mis insistentes correos. Su visión era imprescindible. Está en sus manos el diseño futuro de la ciudad.

–¿Qué le sorprendió más tras recabar esa información tanto en hemerotecas, como de los artífices de los fallos y errores del urbanismo de la ciudad?

–A mí pocas cosas, porque suelo estar muy informado de lo que ocurre en temas de urbanismo y política, pero a los profesores del tribunal de la USC que evaluaron mi trabajo les pareció insólito que haya torres altísimas proyectadas cerca del Miño (las de Copasa) y que el cambiazo del PXOM de 2003 del PP (el que se mostró al público no era el mismo que se aprobó en el pleno) fuera denunciado por el hermano del presidente del Parlamento de Galicia, el señor Santalices.

–¿Por qué sorprendieron tanto al tribunal unas futuras torres en el entorno del Miño?

–Aporté en el trabajo fotos de cómo se proyectaban y dónde y señalaron que eso era zona inundable. De hecho, el antiguo centro de parques naturales hay que derribarlo, porque está en zona inundable. También les llamó la atención otro tema, como el proyecto del fallido hotel balneario que dejaba casi sin agua el cauce histórico del manantial de As Burgas.

–¿Cuáles fueron sus principales conclusiones, tras un año recopilando datos y testimonios?

–Muchas, pero es urgente rehabilitar las viviendas del casco histórico, sobre todo su zona más degradada, y potenciar la oficina del PERI. En materia de edificabilidad no se puede constreñir la edificabilidad en el rural. El plan que dejó Áurea Soto en 2013 es para mí el que establecía las bases de las que aún se sigue hablando, como el soterramiento de Otero Pedrayo, la ronda bulevar termal y tantas otras. Ahora no veo en la política municipal proyectos claros en ningún ámbito.

–Hay fallos que son heredados también de otras corporaciones. No es justo cargar todo a la actual.

–Sí, como la estación intermodal, otro cambiazo que echó abajo el proyecto de Norman Foster, pero desde una Alcaldía es desde donde hay que moverse y contactar para cambiar las cosas. No vale con echar las culpas a otras administraciones. Debe actuar.

–¿Los diferentes y fallidos modelos de PXOM han tenido en cuenta proyectos para fijar población joven como tú en la ciudad y frenar vuestro éxodo?

–No y hay muchas claves, como facilitar la rehabilitación de vivienda e incluso crear un polígono industrial fuerte, que nunca tuvo la ciudad y generar iniciativas que vinculen campus universitario y empleo. No hay visión ninguna ahora mismo desde el Concello.

–Se le nota el lado político, por su condición de militante activo, en este caso de XXSS. No es habitual que los jóvenes se interesen por cuestiones tan arduas como el urbanismo local.

–No hay desinterés en la juventud, tal vez es la gente mayor, también en política, la que no nos ve como iguales, pero hay muchos jóvenes con ganas de aprender. y creo que son necesarios para cambiar las estructuras de los partidos políticos y de la sociedad.

–¿La carencia de un PXOM es lo más grave y urgente que ha detectado?

–Para mí la visión política del que gobierna influye en el modelo más o menos especulativo de un plan de urbanismo, pero tener un PXOM es fundamental para Ourense, para fijar vivienda, población, industria o zonas verdes. Es prioritario y creo que están condenados a entenderse. De hecho, yo querría a título personal, seguir avanzando e incorporando ideas a través de la ampliación de este trabajo de fin de grado.

