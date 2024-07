Condenado por exigir a su ex que dejase de ir al gimnasio: “Atente a las consecuencias”

“El lunes quiero que te cambies de gimnasio. Si no, me vas a buscar un problema. Tengo derecho a exigírtelo. Te estoy avisando por las buenas. Como se acerque a mis hijos vas a tener problemas de verdad. Como me diga algo el niño, atente a las consecuencias”.

Son las expresiones que un acusado de 37 años profirió a su expareja para que dejase de ir al local de entrenamiento en el que coincidía con un usuario con el que tenía amistad. Cometió un delito de coacciones. La magistrada del juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense, Susana Pazos, le impone un año y medio de alejamiento, así como 31 días de trabajos comunitarios. Si no los acepta serán 6 meses de prisión. La sentencia no es firme y cabe recurso a la Audiencia Provincial.

Desde el 2010 y hasta la Semana Santa de este año, la pareja mantuvo una relación. Tras la ruptura, el encausado empezó a presionar a la mujer para que dejase el gimnasio: “Como vea a los niños con él vamos a tener problemas, no quiero que estés con él”, le manifestó.

El 26 de mayo, el hombre reiteró su exigencia y su aviso. La conversación fue grabada y aceptada como prueba. “Se desprende de manera absolutamente incontrovertida la comisión por el acusado del delito de coacciones”, subraya la magistrada. Además, el amigo de la víctima ratificó los contactos que el acusado intentó mantener con él exigiéndole que le aclarase si tenía o no una relación con su exmujer.

"No tiene ningún derecho a imponerle que se cambie a otro gimnasio", subraya la jueza

El acusado alegó que él pagaba el gimnasio y que en aquel momento lo estaba pasando mal, tras habérsele detectado una enfermedad grave. No era consciente de lo que decía, adujo. “No tiene ningún derecho a imponerle que se cambie a otro gimnasio, intimidándola al señalar que la está avisando por las buenas”, indica la jueza.

“Es un ejemplo claro y palmario de lo que constituye una auténtica coacción, es decir, no respetar la libertad de otra persona con la que ya no se tiene ninguna relación sentimental (sea la ruptura, más o menos reciente), 'marcándole' con quién puede o no relacionarse, e intimidándola con lo que le pueda pasar de no cumplir con la obligación”, expone la autoridad.

La defensa alegó que el acusado solo se preocupaba por el bienestar de sus hijos. La magistrada califica de “totalmente inadmisible” este alegato, y es contundente: “No concebimos que a estas alturas todavía tengamos que vernos obligados a explicar que no podría en modo alguno el acusado considerar justificado su modo de proceder al amparo de una falsa invocación de su condición de buen padre”.

"Lo que hace el acusado es vender como una falsa preocupación por el bienestar psíquico de sus hijos algo que, realmente, quien no acepta es él"

Susana Pazos destaca que “creerse con derecho a imponer a su expareja con qué personas pueden relacionarse sus hijos, y en qué condiciones, presupone perpetuar roles totalmente machistas, en los que se sienta la conclusión de que ella es una ‘mala madre’ porque no actúa del modo en el que él considera que tendría que hacerlo y que, curiosamente, pasa por que no pueda conocer a ningún hombre”.

Que el padre alegue que puede ser negativo para sus hijos relacionarse con otro hombre implica presuponer por su parte –enlaza la magistrada– “que la madre no tiene la aptitud necesaria para saber cómo enfocar esa cuestión ante sus hijos, si es que se llega a dar esa situación de que inicie una nueva relación sentimental con otra persona, algo a lo que por otra parte tiene todo el derecho del mundo, cuando en realidad lo que hace el acusado es vender como una falsa preocupación por el bienestar psíquico de sus hijos algo que, realmente, quien no acepta es él”, razona.

"Un ataque a la libertad de obrar de la denunciante"

“La coacción desplegada por el acusado no solo se limitó a intentar que ella cambiase de gimnasio sino también a prescribirle con quién deben relacionarse o no sus hijos, comportamientos que suponen un ataque a la libertad de obrar de la denunciante”, finaliza la jueza.

Suscríbete para seguir leyendo