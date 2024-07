Su inquilina se lleva hasta la vajilla y las sábanas portuguesas: “Estoy en depresión”

Hace casi un año que Manuel Bolaño, vecino de una aldea de Vilar de Santos, sufre “una auténtica pesadilla” por el piso que tiene en alquiler y que compró con sus ahorros. Bolaño y su mujer, Aisa Tineo, decidieron invertir en un piso en el número 11 de la rúa Manuel Murguía, en Ourense. La inmobiliaria contactó en septiembre con una inquilina que, en un principio, parecía de confianza. Era una joven que trabajaba en una residencia de ancianos. Pagó la fianza, pero los dolores de cabeza empezaron nada más entregar las llaves a la mujer. “Primero dijo que el piso era para ella y luego ya apareció con la pareja”, cuenta este ourensano. Su pesadilla continuó cuando la inquilina dejó de pagar la renta. “Me llegó a decir que ella iba a estar un año viviendo gratis, no hay derecho con esta situación que nos ha tocado vivir”, se queja. El matrimonio, ya jubilado, se vio obligado a recurrir a la justicia cuando pasaron los meses y la mujer no ingresaba el alquiler mensual. Hasta ayer, tras casi un año de lucha, no pudieron acceder al piso, ya desalojado. “Lo desvalijó, se llevó de todo”, dice la pareja, visiblemente nerviosa tras lo ocurrido con su inquilina.

Aisa señala el espejo destrozado. | // ALAN PÉREZ

“Hace dos meses que la orden de desalojo se ejecutó y se fue a Murcia, allí seguirá estafando. Se marchó y se llevó todo. Me robó vajillas de 800 euros, mantas y hasta buenas sábanas que compramos en Chaves”, relata el hombre. Aunque la justicia le dio la razón, hasta hace dos meses no lograron que la mujer abandonase la vivienda. Ayer, cuando entraron al piso, el disgusto fue aun mayor tras meses de conflicto en los juzgados. “Ahora está en Murcia y seguro que ya está estafando a otros. Encontramos el piso lleno de desperfectos. Hasta rajó las gomas de la nevera”, cuenta este vecino de Vilar de Santos.

Manuel señala colchones rotos. | // ALAN PÉREZ

La situación le pasó factura al matrimonio ourensano. “Tengo unos nervios y estoy entrando en una depresión, porque es difícil de relatar, durante un año los nervios que tengo”. El hombre sigue pagando la hipoteca del piso ‘okupado’. Todavía le faltan dos años para cumplir con el pago completo de la vivienda.

La pareja recuerda los inicios de la inversión a la que se lanzaron. “Yo me compré el piso, estaba recién pintado y recién arreglado, porque mi mujer es una lunática de dejarlo todo bien y del orden. Decidimos alquilarlo y nos encontramos con esta situación. Estamos jubilados y enfermos, no hay derecho”, se queja Bolaño.

Aunque ya han podido acceder a la vivienda, este matrimonio de jubilados quiere que se visibilice que los tiempos jugaron en su contra. “Pasan meses desde que ganas en el juzgado hasta que ejecutan que la mujer se vaya de allí, y tienes que esperar los plazos. Hasta ahora, no hay derecho”.

“Un piso no se compra por la gracia de Dios”

Manuel Bolaño y su pareja no olvidan la fecha del 16 de septiembre de 2023. “Como para no acordarme, ha sido un año de dolores de cabeza desde que le alquilamos el piso a esta mujer”, recuerda Bolaño, el dueño de la propiedad situada en el número 11 de la calle Manuel Murguía. En aquel momento, la joven que parecía una buena inquilina, decidió no abonarle nunca la renta del mes. Solo llegó a pagar la fianza tras casi un año en el piso. El matrimonio cuenta que en un primer momento probaron con intermediarios, para hacer ver a la inquilina que no podía residir en el piso sin pagar. Tras no obtener éxito con estas negociaciones, acudieron a la justicia. Una sentencia les dio la razón, ejecutando una orden de desalojo que se cumplió hace dos meses. Sin embargo, Bolaño no entró al apartamento hasta ayer, cuando se encontró la casa desvalijada. “Estamos como perros, tendrían que cambiar la ley para que no pasen estas cosas. Tengo 68 años y nunca disfruté de unas vacaciones y un piso no se compra por la gracia de Dios”.

