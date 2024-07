8.000 kilómetros hasta la India, para ver la escuela del ourensano que les formó como maestros

Hay profesores cuyo mensaje, transciende el tiempo de la escuela; no solo forman, también emocionan y transforman y su legado deja huella. Eso ha pasado a algunos de los ourensanos y ourensanas, la mayoría docentes, que, ayer a las 3 de la tarde, en plena canícula, partieron desde Parque de San Lázaro en el primer trayecto –de Ourense a Madrid– que 8.000 kilómetros después, los llevará hasta la India. Para alguno de ellos, el viaje no era exclusivamente turístico, si no también para conocer la Casa de los Niños, el proyecto que puso en marcha José Paz, uno de sus profesores cuando eran alumnos de la Escuela de Magisterio de Ourense, fallecido hace tres años, y el mayor coleccionista del mundo de la obra de Tagore. Esa casa que abrió en el santuario bengalí de Santiniketan, y que sigue viva a través de la asociación Paz Tagore, será una de las paradas incluidas en este viaje.

Michi y Silvia repartirán ayuda para la casa de los niños de Santiniketan / Alan Pérez

“Yo fui alumna de Paz en aquella Escuela de Magisterio, y ese viaje no es solo turístico, sino que voy a conocer también el proyecto de el hombre que nos enseñó a amar la palabra “maestro”, porque él no dejaba de ser maestro después de tocar el timbre” explica Conchi López directora actualmente colegio de educación especial de O Pino.

Totan y Priya los guías y organizadores del Viajes Kundu / Alan Pérez

“Su modelo era no dar el pez, sino enseñar a lo niños a pescar; una formación y enseñanza en el tiempo, no apresurada como ahora” explica. Le acompaña David, su marido, dispuesto ayer a iniciar un periplo de 5 horas en bus hasta Madrid, salida desde allí hasta Turquía, donde tras cuatro horas de escala, tomarían otro avión hasta Nueva Delhi.

Detrás de estos viajes que enlazan Ourense con la India, están como no, dos nativos de aquel país, Totan y su esposa Priya, que fundaron en Ourense la agencia de viajes Kundu que organiza viajes a todo el mundo, pero con especialidad a India, al ser su país natal.

Totan fue uno de esos alumnos que vino en intercambio a Ourense en su día, desde Santiniketan, santuario de la universidad de Tagore, de la mano de José Paz, y se quedó trabajando y estudiando en As Burgas, ahora con su esposa Priya.

La cultura “Galindian”

El viaje promete, porque van a un continente lleno de historia y de matices, y de la mano de estos dos auténticos expertos, cuya boda india, hermosísima según los asistentes, fue un crisol cultural y festivo que duró cuatro días, celebrado en su país, al que se desplazaron casi medio millar de amigos y amigas gallegas. A Totan le gusta hablar ya de cultura “galindian”.

Junto con otros profesores de Ourense como Soidade do Muíño o Sira, para quienes este viaje, “es otro destino más que realizamos a diferentes parte del mundo como colectivo", explican, estaban también los que buscaban las huella de Tagore, de la Madre Teresa de Calcuta o de su antiguo profesor.

Natalia González fue alumna del pedagogo ourensano, pero “mi viaje, además del proyecto de Santiniketan, es también sentimental y del proyecto de la madre Teresa de Calcuta”.

Marisa, maestra de Infantil en Ourense, afirma que “conocí el proyecto de José Paz y en especial a través del Cine Clube Padre Feijóo, que él promovió, porque defendía la educación a través del cine” . A todos les interesaba ir a India, pero esta prolongación del recorrido al universo de Tagore también lo hizo aún más atractivo. India es una escuela por sí misma y más para docentes que buscan en el viaje, el conocimiento de quien no quiere dejar de ser alumno. “Si el profesor Paz viera esto, estaría emocionado” reconoce Totan, el alumno que mantiene viva su memoria.

Michi y Silvia: "En India son bondad y agradecimiento; se quitan la manta para dártela a ti"

“Salimos el lunes y el nuestro no será un viaje de ocio sino que hemos recogimos material como colaboradores de asociación Paz Tagore, recomimos que vamos a donar a la casa de los niños de Santiniketan, que fue fundada por José Paz y que él aún pudo ver antes de fallecer”, explica Michi Gallego. Les impresionó al igual que a Silvia, su compañera en este viaje solidario, “todo lo que se hace allí como socializan; aprenden divirtiéndose y realizan muchas actividades en ese centro. José Paz llevaba tan al extremo la cultura popular que puedes ver a niños indios jugando al trompo o la billarda”. Consideran que esta cultura es única “quitan su manta para dártela a ti. Tienen incluso el rito de besar los pies como agradecimiento y felicidad de tenerte en su casa” advierten Michi, sobre la cultura de India y la “bondad de sus gentes”, advierte este ingeniero limiano, que dedica parte de su tiempo a esta y otras labores solidarias. “Saldré con la mochila llena de material para ellos, y volveré con ella llena de sueños”.

Totan y Priya, los organizadores y guías: "Estos ourensanos podrán entrar en la escuela de Tagore, algo vetado al turista"

Totan y Priya son los organizadores y guías de estos viajes, que en este caso salen desde Ourense, donde viven, y atraen a viajeros de toda España. Un lujo, porque conocen a la perfección los lugares más curiosos de su país y sus tradiciones.- Este grupo que partió ayer, tras culminar el puente Estambul Nueva Delhi “estará dos días con nosotros en Delhi, y luego vamos a Agra donde está el Taj Mahal, y de ahí a la ciudad santa de Benarés, donde pasa el río Ganges y podrán conocer los rituales hinduistas”, explican. Desde allí el viaje es a Calcuta, incluye la visita a la casa de Madre Teresa “y luego un tren nos llevará a Santiniketan, donde visitaremos la universidad de Rabindranath Tagore, colegios y tribus de esa zona”. Les quedarán aún muchas otras visitas como el colegio que fundó Tagore con un permiso especial que no tiene el resto de turistas “y que solo podrían visitar estos ourensanos porque nos dan un permiso especial por ser de allí nosotros”.

