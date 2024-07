Nuevo millonario en el bar de Valentín: “Ojalá que sea del barrio... y revise el boleto”

“Es el karma; hacemos campañas solidarias de regalo como ocurrió en Navidad, y ahora la fortuna, ha caído en nuestro bar” explica Valentín Rodríguez de la cafetería En Xogo 2 de la avenida de Zamora de Ourense, en la que validó la apuesta ganadora del sorteo del Euromillones de este martes, agraciado con un millón de euros.

Por ahora nadie se ha dirigido a su local “porque nunca se dan a conocer cuando es una cantidad importante y, además, como tocó casi en puente festivo, es posible que el ganador o ganadora aún no lo sepa”, explica.

Por su local pasan “muchas personas de mediana edad, en torno a los 40 años y más, porque los jóvenes son más aficionados tal vez a otros tipo de sorteos o loterías online, y también por ser zona de paso del Camino de Santiago suelen entrar algunos peregrinos” advierte. “Ojalá que sea alguien del barrio, y que revise su boleto” , añade.

A Valentín le preocupa la posibilidad del despiste porque “la apuesta ganadora no lo fue por acertar la combinación del martes en Euromillones, sino porque es un sorteo único en España y el ganador es el número que coincida con el código distinto que figura en cada papel de la apuesta.

Así que este sorteo automático que de los martes y los jueves y que recayó en este bar de la avenida de Zamora es al boleto que posee el código FFJ71818.

El sorteo, que no ha rematado, y esa misma apuesta agraciada vuelve a entrar en el sorteo automático del Euromillones solo para España, que se hará el viernes. “¿Y si le toca algo más?” , se pregunta Valentín.

“Ya tenemos lotería del 1818 para Navidad, el número que ganó este martes”

Valentín nació en París en 1980, pero es hijo de emigrantes y hosteleros y, como tal, lleva casi toda su vida en Ourense. Su bar de la avenida de Zamora es el punto de encuentro de clientes y amigos, y su felicidad es dar premios, que haya un efecto llamada y que “en Navidad podamos dar el Gordo en Ourense. Sería estupendo” , asegura sonriente. Para empezar, ya dispone de décimos de la lotería navideña con la cifra ‘1818’, porque son los números de la terminación del código ganador del Euromillones de este martes” , explica. Su ilusión y la de sus compañeros de viaje de En Xogo 2 es seguir llegando a más gente, que se animen a jugar y repartir felicidad. “Yo no quiero que el ganador o ganadora me de nada; me bastaría con que le envíen a Rocío una caja de bombones. Ese detalle me haría ya muy feliz”.

Suscríbete para seguir leyendo