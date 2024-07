La economía de Os Blancos sigue fundida a negro y la Diputación vuelve al rescate del concello

El endeudamiento del Concello de Os Blancos, que llegó a registrar un agujero en 2017 de más de 2,6 veces por encima de sus ingresos, sigue enquistado, y ha sido uno de los temas de debate en el pleno celebrado ayer en la Diputación de Ourense, en el que se acordó solicitar al Consello de la Xunta que conceda una nueva prórroga al Pazo Provincial, para asumir la gestión de los servicios mínimos de ese Concello, hasta marzo 2026, ante la incapacidad manifiesta de dicha administración municipal, para poder conciliar la amortización de sus deudas, con el mantenimiento de sus servicios básicos.

La Diputación asume ya abastecimiento de agua, saneamiento, pavimentación de vías públicas, iluminación, así como el pago al personal correspondiente.

La consecuencia ya la advirtieron ayer el propio presidente provincial l Luis Menor y la vicepresidenta Marta Novoa, y será posiblemente una subida de tasas para poder agilizar la situación que vive el Concello.

Endeudado hasta 2050

En el escrito que se enviará al Consello de la Xunta, para que conceda esta a nueva ampliación de plazos, figura otro documento enviado por la propia Alcaldía de Os Blancos, en el que pedía una posible prórroga de esa tutela y gestión de servicios mínimos municipales por parte de la Diputación.

Explica el regidor que “de mantener la dispensa de servicios y mantener la disciplina en el gasto municipal, es posible cumplir el plan de amortización y llegar a sanear completamente el Concello de os Blancos para el año 2050” indica el escrito enviado.

El agujero económico que arrastra del pasado 2017 cuando se produjo la primera tutela de la administración fue criticada no obstante por la oposición. La socialista Elvira Lama culpó claramente de una “mala gestión” a ese Concello, aunque puntualizó que “los vecinos de Os Blancos no tienen culpa” y que tenían por tanto derecho a un rescate.

De hecho Luis Menor apeló también a la solidaridad con los con concellos que, como este por un mal momento económico. El PP recordó que además los vecinos, siguen apoyando de forma mayoritaria a su alcalde.

La Diputación provincial se hará cargo también de las tasas que está previsto que suban. Podrá proponer la prórroga sucesiva de la asunción de los servicios para períodos de dos años durante la vigencia del plan ajuste del Concello de Os Blancos, en caso de que subsistan las causas que la motivaron y no existan alternativas para garantizar la prestación de los servicios.

También se aprobó ayer en el pleno el presupuesto del Consorcio Provincial de Ourense para la Prestación del Servicio contra Incendios y Salvamento y su integración en el presupuesto general de la Diputación de 2024. Contará con un presupuesto final de 4.651.125 euros.

2,6 millones para cofinanciar residencias de mayores en el rural

¿Gestión pública o privada de las residencias de mayores?. Fue una de las dicotomías que se plantearon ayer, durante la aprobación plenaria de una partida de 2,6 millones que la Diputación concede en las en las anualidades de 2024 y 2025 para cofinanciar residencias de mayores, en los municipios de A A Gudiña, A Teixeira, Laza, Piñor, Trasmiras, Xunqueira de Ambía y Os Blancos. Por su parte la Xunta dotará una inversión de 8.344.765 también en las dos anualidades citadas que le llegan a su vez a través de fondos de la UE.

La ayuda de laDiputación es para completar el coste total de una obra para la que no todos los concellos tienen recursos. La discusión en este caso por parte del PSOE es si la gestión luego será pública y privada, Los socialistas optan por gestión pública pues la privada “a 1.500 o 1.600 euros al mes no es asumible para todos”.

Patricia Torres, portavoz del PP explicó que lo prioritario es hacer la obra y considera que lo prioritario es “la proximidad” de estos centros de mayores sus pueblos” . Se abordó la posibilidad dar prioridad a las obras y abordar luego vías de gestión. Los concellos de A Teixeira y Trasmiras cofinanciarán sus centros y acercarán 336.944 euros, respectivamente, mientras que Piñor aportará 1.000 euros.

Rafa Cachafeiro, de DO, se encara con Luis Menor: “Hablaré de lo que me dé la gana”

La vehmencia oratoria de Rafael Cachafeiro, portavoz de Democracia Ourensana, el partido de Jácome, consiguió sacar de la rutina a los diputados. Su costumbre de comparar situaciones que ocurren en la Diputación con las del Concello donde también es edil, fue considerado extemporáneo por Luis Menor, que le pidió que se centrara en temas de ámbito provincial. Cachafeiro se encaró al presidente señalando que “no me diga usted lo que tengo que decir; vendré aquí y diré lo que me dé la gana”. Luis Menor intervino más tarde para aclarar, en tono conciliador, que no le decía “de lo que tiene que hablar; solo le pido que de temas que afecten a la Diputación, nada de cortar su libertad de expresión. Me sentiría frustrado si hubiera que llegar a esto”. Cachafeiro le recordó en este rifirrafe que “yo solo eché flores a sus funcionarios al compararlos con los del Concello”, indicó y “usted no me ha caído mal, pero parece la ha tomado conmigo”, dijo levantando la voz, por lo que acabó preguntando en voz alta: “Me estoy alterando, ¿verdad ?” . No hubo réplicas de la oposición. Silencio sepulcral. El pleno consiguió aprobar sendas mociones sobre la mejora de las infraestructuras viarias en Valdeorras y sobre bienestar animal. Sobre la primera moción del BNG se acordó exigir a la Xunta de Galicia la contratación, a la mayor brevedad y a ser posible antes del final de 2024, de las obras de arreglo de la O-533, incluyendo una partida en los presupuestos de 2025 para el acondicionamiento de esta carretera. Se pide también a la Diputación que inste al Gobierno de España a realizar la mejora integral del firme de la N-120 y nombradamente en la comarca de Valdeorras. También que se hagan los trabajos de limpieza de biomasa en los taludes de la N-120, priorizando los núcleos habitados, cumpliendo además con la Ley de Prevención y Defensa contra los incendios forestales de Galicia. En cuanto a la moción del PP de bienestar animal, se acordó instar al Gobierno local a la que dote presupuestariamente los ayuntamientos de una partida para aplicar la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, en base a criterios objetivos basados en un censo sobre los animales domésticos que viven en el ayuntamiento, tipo de especie, estado o edad.

