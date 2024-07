Detectan cuatro focos de una enfermedad vírica en granjas de A Gudiña, Caldelas y Viana

La Xunta de Galicia notifica la detección de cuatro nuevos focos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en la provincia. El Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Galicia confirmó estos casos, localizados en las comarcas de A Gudiña, Terra de Caldelas y Viana. Los focos afectan a 15 explotaciones de estas comarcas, a los que hay que sumar un quinto en Verín. La EHE es una enfermedad infecciosa, pero no contagiosa, producida por un virus que se transmite a los animales, exclusivamente a través de la picadura de mosquitos del género ‘culicoides’. El periodo de afectación de los animales se produce entre los meses de abril a diciembre, ya que la enfermedad aparece mientras exista el mosquito vector circulando en el ambiente. La única vía de contagio en los animales es a través de la picadura de los mosquitos transmisores, por lo que no es posible la transmisión directa o indirecta entre ellos. Cabe recodar que la enfermedad no afecta a las personas, ni por picadura ni por contacto o consumo con animales afectados.

Indemnizaciones

La Consellería de Medio Rural habilitó en 2023 la indemnización de los animales fallecidos a consecuencia de esta enfermedad, que continuará también en 2024. Según los últimos datos, la consellería facilitó hasta ahora 196.000 euros en indemnizaciones.

También habrá ayudas por tratamientos veterinarios a los animales afectados o por el uso de desinfectantes en las explotaciones. El Ministerio de Agricultura aprobó 15 millones de euros para estas actuaciones, pero está pendiente de aprobarse y derivarse a las comunidades autónomas.

Al tratarse de una enfermedad vírica no hay tratamiento curativo, pero existe una vacuna desarrollada por la farmacéutica Zendal y autorizada que se espera que pueda estar disponible a finales de este mes de julio. Se trata de un medicamento sujeto a prescripción veterinaria.