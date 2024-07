Colas en el parque acuático de Pereiro de Aguiar en otro día de extremo calor en Ourense

Verano, día festivo y calor ourensano son demasiados ingredientes que coinciden como para dejar pasar la ocasión de sobrellevar con un chapuzón y una buena sombra una nueva jornada de altas temperaturas en la provincia de Ourense, el horno gallego. Las previsiones de temperaturas auguran máximas de 35 grados o más para la jornada de este jueves, Día de Galicia.

En el parque acuático de Monterrei (Pereiro de Aguiar) había colas para entrar esta mañana, y en diversos momentos a lo largo del día también era necesario esperar turno para usar el tobogán, uno de los principales atractivos de este renovado espacio de ocio, deporte...y alivio frente a los rigores del calor ourensano.

Bañistas este jueves por la tarde en el parque acuático de Pereiro de Aguiar. / ALAN PÉREZ

Tras una ola de calor que ha dejado máximas de 42 grados en la ciudad de As Burgas y O Ribeiro, el tiempo dará un respiro este viernes. Según Meteogalicia, la situación será estival pero ya no extrema. En la ciudad de Ourense se espera que la temperatura no suba de 33 grados.