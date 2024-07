A Ponte arranca hoy sus fiestas con veto de Jácome al pregonero

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ya anunció que el Concello es el que asume el 70% del coste de las fiestas de Santiago Apóstol, que empiezan mañana en el barrio de A Ponte y donde tiene previsto dar su pregón improvisado desde el palco, como hace en todas las fiestas populares donde el Concello pone alguna orquesta pagada con dinero público. Esta vez, sin embargo, ha obligado a la comisión organizadora a dar un cambio de última hora en el programa que ya estaba difundido debido al veto de la Alcaldía al pregonero elegido por los representantes vecinales, el locutor de la Ser en Ourense, Pepe González, muy apreciado en el barrio, donde reside desde hace décadas. Hasta el párroco de A Ponte, había difundido en su insta que Pepe daba el pregón. Pero hubo veto.

Primeras atracciones instaladas ayer en el barrio / Alan Pérez

“Solo quería colaborar”

La particular guerra con los medios de comunicación del regidor ha creado esta vez un problema para la comisión de fiestas, pese a que el pregonero vetado afirma que “yo no tengo problema en compartir palco con el señor alcalde, aunque creo que se puso furioso”, explica. Pepe González lo explicaba ayer en sus redes, “porque no quiero que los vecinos de A Ponte, el que es ya mi barrio, piensen que me volví atrás”, explica.

Pepe González, locutor de Ser Ourense / cedida

“Recibo una llamada desde la comisión de fiestas de A Ponte diciéndome si, por favor, podía dar el pregón de la fiesta. Les dije ‘hombre, si véis que puedo colaborar, yo encantado; no hay problema”, indica. Pero ayer, martes, contactó de nuevo con él la comisión para comunicarle que “el alcalde, señor Jácome, se puso como una fiera al decirle que este servidor era el pregonero, negándose a que diera dicho pregón. Por esta circunstancia, no estaré con mis vecinos dando el pregón. Muchas gracias y felices fiestas”, les desea en sus redes.

“Me gusta la democracia y creo que hay que llevarse bien con todo el mundo. De hecho, el programa de quejas en la radio, no solo recoge las peticiones de obras por hacer, sino que nunca se corta a los que elogian al regidor ni a nadie. Soy un defensor de la libertad”, aunque desconoce si esa es o no la causa de ese veto, dado que “yo nunca tengo conflictos con nadie y me gusta, en la vida y en mi trabajo, escuchar a todos”.

Hace más de un año, Gonzalo Pérez Jácome también prohibió que al resto de ediles oficiar bodas civiles en el Concello, un “privilegio” que se reserva para sí mismo como alcalde.

La orquesta Olympus abre el programa festivo esta noche

El programa festivo del Santiago Apóstol 2024 empieza hoy, día 24 de julio, víspera del patrón de este barrio y de Galicia, con la actuación de Olympus y A Gramola. El día 25 de junio la música correrá a cargo de Orquesta New York y habrá la tradicional tirada de fuegos a medianoche que podrá disfrutarse desde la orilla del río Miño a su paso por A Ponte. El viernes, 26 de julio, la fiesta continúa con la orquesta Furia Joven y la discomóvil Mega CDC. Finalmente el sábado 27 la música será de nuevo el plato fuerte del programa con Grupo Tattoo y la discomóvil A Gramola. El domingo 28, aprovechando que aún siguen ubicadas las atracciones, será el Día del Niño, con precios más económicos. Las atracciones están ubicadas ya a partir de hoy en la calle Eulogio Gómez Franqueira, paralela al centro de salud.

