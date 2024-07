La oposición facilita liquidez para que el Gobierno local salde deudas enquistadas a proveedores e impagos a sus funcionarios

La oposición consiguió, con su voto favorable o su abstención, según los puntos, dar oxígeno al gobierno local de Gonzalo Pérez Jácome, lo que le permitió aprobar cinco modificaciones de crédito por algo más de 10, 5 millones de euros, con los que el Concello podrá empezar a abonar más de nueve millones de euros en facturas impagadas a proveedores –que estaban en llamada cuenta 413, por no haber sido pagadas el pasado año–, así como para sufragar una pequeña parte de los atrasos salariales por nocturnidad y horas extras a funcionarios de Policía Local o Bomberos o la factura de las luces de Navidad del año pasado, aún sin pagar, entre otros temas.

Pero todo transcurrió en un clima plenario tan cambiante, del frío al calor, como el aire acondicionado que el alcalde presumía de accionar desde su escaño durante una sesión extraordinaria marcada por los rifirrafes. Uno se producía entre alcalde y el interventor, al que el alcalde tuvo que readmitir por sentencia. Jácome le dio la palabra al técnico para que pudiera aclarar un tema relativo al pago de pluses a funcionarios, pero le amenazó luego con retirarle la palabra porque, como técnico, la ley le impide opinar. “Yo cuando hablo, opino”, contestó el interventor, que señaló “falta de rigor técnico” en el expediente para pagar atrasos a los funcionarios, “porque se refiere a gastos, pero no aparecen partidas concretas para pagarles”.

El otro momento de tensión se producía entre la concejala del PP Ana Méndez y el portavoz del BNG, Luis Seara, al que acusó, de viva voz: “Me está amenazando”. Méndez aludía a que el concejal se puso en pie para hacerle una aclaración durante el pleno, lo que provocó la suspensión de la sesión de unos minutos y valió para que al regreso, él –con una sentencia por interrumpir en los plenos– ofreciera una lección de saber estar en las sesiones plenarias.

Las modificaciones

El gobierno municipal presentó 5 expedientes de modificación presupuestaria, por un importe total de 10.513.535,8 euros, y el levantamiento de un reparo suspensivo para continuar con la tramitación del pago de retribuciones variables (pluses de nocturnidad y festividades) correspondientes a los meses de febrero a mayo de 2024.

Los expedientes fueron, en concreto, la movilización de 400.000 euros, para la rehabilitación de un edificio en la Praza da Trinidade para sede de la Oficina de rehabilitación del Conjunto Histórico de la Ciudad; 430.800 euros para el gasto de la iluminación navideña; 113.058 euros para inversión y reposición del Obradoiro de Empleo Montealegre IV; 501.000 euros para transferencias corrientes al Consejo Municipal de Deportes y 9.468.277 euros para deudas incluidas en la cuenta 413.

La modificación de crédito parra completar la subvención Next Generation se aprobó pese a las críticas del BNG, PSOE y el PP por el desmantelamiento previo de estas oficina en la que “apenas quedan ya trabajadores”, indicó Natalia González.

Facturas impagadas

La modificación de crédito para conseguir pagar casi diez millones de euros de facturas de la cuenta 413 –no pagadas en el pasado año y pendientes en algún caso desde 2022, como las de la luz– le valió también la crítica del BNG. Su portavoz, Luis Seara, ya había aclarado que votarían contra esta modificación, pues el Concello tenía fondos de vinculación jurídica para pagar a algunos de estos pequeños proveedores y no pagó.

María Fernández, del PSOE, alertó de que pese a la modificación de crédito aprobada gracias a la abstención de los tres grupos de la oposición, los proveedores “no van a cobrar”, porque “las cosas se hicieron mal y no habrá un contrato jurídico ni un técnico que las avale”.

Ana Méndez, del PP, reconoció que “este es el peor alcalde de Ourense desde que tengo uso de razón. Un alcalde nefasto”, enfatizó, pero afeó al BNG posturas diferentes de abstención de estas facturas de las 413 desde 2019.

Seara puntualizó que Hacienda sitúa a Ourense a la cabeza entre los ayuntamientos con más facturas impagadas en la 413 y son más de 8.000 en España. Méndez le recordó que solo había algo más de 462.000 euros pagados en facturas pendientes cuando el montante es de 10,3 millones.

Otra modificación hacía referencia de nuevo, como explicó la edil de Hacienda, Tamara Silva, a la necesidad de dotar una partida para conseguir 430.000 euros para pagar las luces navideñas de 2023, pues los últimos presupuestos, aprobados en 2020, incluían una partida cuatro veces inferior.

Ruth Reza, del BNG, señaló que “desde enero tienen 94 millones en caja, si no pagan es porque no quieren” y señaló que “solo quieren que le llenemos el ‘peto’, porque no saben cómo van a pagar los 600.000 euros de la luces de este año”.

María Fernández, del PSOE, insistió en que el contrato de las luces realizado es nulo pues no se podía haber hecho el contrato sin haber dotado el crédito suficiente. “Otra anomalía de gestión”, indicó. Ana Méndez recordó que será nulo, pero no se declaró la nulidad.

“Expediente X”

Otro de los momentos insólitos de este pleno con tintes de “Expediente X”, como llegó a definirlo el concejal del PP Michinel fue el expediente para desbloquear el pago de deudas salariales con los funcionarios (unos 300.000 euros según la edil Tamara Silva), en concepto de pluses festivos y nocturnidad a policías locales y bomberos.

El propio interventor recordó la incongruencia técnica, pues lo que se presentaba al pleno era el levantamiento de un reparto que él mismo había hecho sobre otra partida para el parque de bomberos, pero no se pedía modificación de crédito para pagar esas deudas a los funcionarios.

La explicación de Tamara Silva fue contundente, pese a haber partida para pagar de devolver los expedientes de forma reiterada pese a que otros técnicos las informaba de forma favorable. Seara criticó que se trate de levantar un reparo con un informe del coordinador que no es habilitado nacional.

La oposición pidió que esos pluses se incluyan ya de forma fija en las nóminas. Para Seara, el alcalde solo trató con este punto de “colectivizar la incompetencia” culpando a técnicos y oposición del impago. Finalmente, el reparo se levantó con el voto favorable de DO y la abstención del resto.

El gobierno local asegura que los funcionarios sí cobrarán los pluses adeudados

El gobierno local emitía ayer una nota de prensa tras el pleno en la que aseguraba que se ha conseguido levantar el reparo para la tramitación del pago de retribuciones variables (pluses de nocturnidad y festividades) correspondientes a los meses de febrero a mayo de 2024 al considerar que hay crédito adecuado y suficiente, según el informe del coordinador general de recursos humanos del 17 de julio de 2024. Se cobrará aunque se tarde algo. Destacan también que la modificación presupuestaria para la rehabilitación del edificio de la Praza da Trinidade fue aprobada con los votos a favor de Democracia Ourensana, y BNG y la abstención del PP y PSdeG. Destacan que la cuenta 413 para el pago a proveedores fue aprobada con los votos a favor del grupo de gobierno, el no del BNG y abstenciones del PP y del PSdeG”. También salieron adelante las modificaciones de crédito para la creación de una nueva partida para solicitar el Obrador de Empleo Montalegre IV y transferencias para el Consello de Deportes, con el voto de todos los grupos.

