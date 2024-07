“La nutrición en la sanidad pública no es una cuestión estética, sino de salud”

Prescriben la nutrición equilibrada como un modo de vida que, en combinación con otros hábitos saludables como el ejercicio, previene la aparición de enfermedades y mejora el bienestar. En el área sanitaria de la provincia de Ourense ejercen trece nutricionistas. En el conjunto de Galicia, hay noventa y cuatro profesionales en la red pública del Sergas, desde su incorporación al sistema en diciembre de 2022. Atienden en la consulta a dieciocho pacientes al día que llegan derivados por el médico o la enfermera de familia, por las matronas, el odontólogo del centro de salud o el servicio de endocrinología.

Además de su labor en la consulta de atención primaria, los nutricionistas realizan una labor didáctica y social fuera del centro de salud, con actividades comunitarias frecuentes en colegios y asociaciones de vecinos. También imparten sesiones de formación a otros sanitarios. Todas las facetas de estos profesionales de la nutrición en la sanidad pública pretenden el fomento de una vida sana, educando a la población en alimentación y salud para prevenir enfermedades o reducir los tratamientos.

“Hay personas que tienen miedo a que el plátano o la fruta de hueso engorde mucho, pero en cambio se comen un paquete de galletas”

Ana López trabaja en los centros de Allariz, Maceda y Xinzo de Limia. El perfil habitual de sus pacientes es el de personas de más de 65 años con patologías crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, obesidad o sobrepeso. María Piñón, nutricionista en el centro de O Couto, constata que en barrios como el suyo, con un porcentaje de población migrante, el cambio cultural dificulta en algunos casos cómo seguir una alimentación equilibrada. “A veces es necesario mostrar cómo comer y organizar los platos y los menús semanales”.

Falta en general “mucha” educación nutricional, aseguran las expertas. “Hay personas que tienen miedo a que el plátano o la fruta de hueso engorde mucho, pero en cambio se comen un paquete de galletas”, pone Ana como ejemplo. “Intentas trabajar una adecuada educación nutricional pero a veces sucede que la población, al ir a la compra, tiene dificultad para entender la información alimentaria”, enlaza Alba García, la nutricionista del centro de salud de A Ponte.

Retirar de la alimentación el cerdo y el vino es lo que más cuesta a algunos pacientes

Persisten falsos mitos, como la creencia de compensar comidas, pensar que es indispensable hacer cinco ingestas al día –“hay que adaptar la frecuencia a cada persona, sus horarios, costumbres, su hambre y sus patologías”, precisa Ana–, o considerar que el pan y la patata están prohibidos o que la comida del cerdo o el vaso de vino son saludables.

“Hay que tener en cuenta que la alimentación tiene un componente cultural tradicional muy importante”, recuerda Alba. “Hay costumbres muy arraigadas; debes flexibilizar un poco y explicar qué es lo más saludable y lo que menos, y lo van entendiendo”, explica Ana. Retirar de la alimentación el cerdo y el vino es lo que más cuesta a algunos pacientes. “Una vez que se encuentran mejor ya no les cuesta tanto. De hecho, las cestas de la compra van evolucionando, y el resto de la familia se une también a los cambios”, añade.

Las nutricionistas Alba García, Ana López y María Piñón observan un folleto. / ALAN PÉREZ

“Adelgazar no es el objetivo principal, puede ser la consecuencia”

“Para tener cierta flexibilidad con algunos alimentos, es necesario llevar en el día a día unos hábitos saludables”, resume María, quien apela a excluir del vocabulario el concepto de dieta. “Lo importante es un cambio de hábitos que dure en el tiempo; no puedes guiarte por un papel toda la vida”, ilustra. “Adelgazar no es el objetivo principal, puede ser la consecuencia”, comparte Ana. “En el Sergas el nutricionista no busca una cuestión de estética, sino de salud”, subraya Alba, en la misma línea.

“El consumo de fruta y vegetales es indispensable, así como el grano siempre integral, proteína de calidad variada, tanto animal como vegetal, y grasas cardiosaludables, como aceite de oliva, aguacate o frutos secos”, enumera María Piñón entre los hábitos de nutrición recomendables.

"No solo se trata de comer bien, sino de mantener una relación saludable con la comida"

“Hay que optar por el producto fresco, de proximidad, de temporada a ser posible y que sea lo más natural”, completa. “El ejercicio físico es importante”, enlaza su compañera Ana López. “Promovemos un estilo de vida saludable, fomentando el ejercicio físico y una adecuada higiene del sueño para aprender a descansar. Además, no solo se trata de comer bien, sino de mantener una relación saludable con la comida”, expresa Alba García.

Para evitar prácticas ansiosas a la hora de la mesa es recomendable “comer sentado, evitar el picoteo, no dejar envases sino sentarse con lo que se va a comer, dejar el tenedor mientras se mastica...”, expone Alba.

Las nutricionistas María Piñón, Ana López y Alba García, reunidas para la entrevista con FARO en el centro de salud de A Ponte. / ALAN PÉREZ

“Las ingestas principales deben hacerse completas y bien. En ocasiones no se trata de ansiedad sino de que no han comido bien y se pasan el día picoteando porque tienen hambre. Es preciso una correcta distribución de los alimentos, incluyendo proteína, grasas de calidad, hidrato integral, así como fruta y verdura con su fibra saciante”, indica María. “Y cuando la persona tiene problemas que se escapan de nuestro campo hay que derivar a un psicólogo”, afirma Alba.

“La gente está cada vez más concienciada de una buena alimentación para nutrirse, no para adelgazar. Hay un cambio importante de concepción”

Ateniendo a la información de la historia clínica y a la situación de cada paciente, el nutricionista individualiza las pautas que debe seguir, siempre en base a la evidencia científica. Sobre el sintrom, un tratamiento muy extendido entre la población mayor con patologías crónicas –el fármaco evita la formación de trombos–, las profesionales responden a otro de los falsos mitos. “Se puede comer la verdura de hoja verde, pero sabiendo cómo y cuánta”, indica María.

“Comer bien es un tratamiento coadyuvante muy importante”, dice esta profesional. “Muchos pacientes reducen sus tratamientos, por ejemplo por problemas de colesterol o de hipertensión”, completa. “La gente está cada vez más concienciada de una buena alimentación para nutrirse, no para adelgazar. Hay un cambio importante de concepción”, valora Alba.

"Médicos y enfermeras dicen que somos un gran apoyo"

El contrato de estos 94 profesionales como personal estatutario del Sergas es temporal, vence en octubre. Hay dudas pero también la expectativa de que su vinculación se renueve. “Médicos y enfermeras dicen que somos un gran apoyo, como profesionales especializados en educación nutricional con un tiempo del que ellos no disponen para esa labor”.

