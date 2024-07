Termómetros al rojo vivo hoy en Ourense, con previsiones por encima de los 40º

Ourense vuelve a ser fiel esta semana a su fama de “sartén” de Galicia y encara varios días de altas temperaturas, que estarán, hoy, según las previsiones por encima de los 40º centígrados, por lo que la Aemet, Agencia Española de Meteorología, ha activado la alerta naranja en el sur de la provincia, en concreto en los concellos próximos a la cuenca del Miño a partir de las 13.00 horas de hoy.

Ourense se suma así a las 14 provincias españolas en alerta naranja hoy, en una semana que, según las previsiones de MeteoGalicia, la provincia empieza a ensayar para otros de sus tórridos veranos. La temperatura ya comenzó a animarse ayer, con máximas de 38 grados en la ciudad, que estuvo en alerta amarilla desde las 15.00 a las 21.00 horas. Finalmente fue en la ciudad donde se alcanzaron esos 38 grados, máxima gallega, seguida por una pequeña distancia, de solo unas décimas, por Evega, en Leiro, y Remuíño, en Arnoia, otros dos clásicos, que alcanzan a menudo máximas gallegas e incluso estatales cada verano.

Son días de calor también en horas de la noche, con mínimas que rondarán los 17 grados hasta el jueves incluido en la ciudad. Las máximas no bajarán de los 38 grados también mañana y el jueves 25, con lo que en el barrio pontino y otras localidades que celebran el Santiago Apóstol en la provincia deben de prepararse par un festivo gallego de mucho calor.

El Servizo Galego de Saúde también ha puesto en marcha campañas divulgativas , con carteles que ha instalado en hospitales y centros de salud sobre las medias a tomar para combatir los efectos del calor.

Niños, mayores y crónicos

Hace hincapié en cómo prevenir a todo tipo de población, en especial la considerada de riesgo, como niños, personas de avanzada edad o con enfermedades crónicas, así como en actuar ante un posible golpe de calor. Es la zona isotérmica de la provincia de Ourense, con una temperatura alta y constante.

Estos municipios de la provincia de Ourense en los que se prevén que se llegue a niveles de alerta por calor, y se deben extremar las precauciones en las horas punta son los de Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén.

En portales meteorológicos como la Aemet, las previsiones estarían todavía por encima de los 41 grados y también con mínimas altas durante la noche.

En urgencias del Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO) se puede acabar en el peor de los casos, es decir cuando se sufren golpes de calor por no haber tomado las medidas oportunas en estos días de máximo riesgo por altas temperaturas. Pero estos días se trata de prevenir , y Alejandro Conde Sampayo, médico del servicio de Medicina preventiva del CHUO lo tiene claro: “lo que debe primar es poner “sentidiño” y las claves principales son “hidratarse adecuadamente, estar en lugares frescos, o al menos no exponerse al sol mucho tiempo ni en horas punta de calor”, indica. Explica que las personas de mayor riesgo son las que se encuentran en los dos extremos de la vida, los niños más pequeños y las de avanzada edad, así como personas que sufran determinadas enfermedades crónicas del corazón o respiratorias, entre otras, que serían las vulnerables y las que deben tomar mayores precauciones. Si bien en Ourense “tenemos un máster del calor” reconoce el facultativo, hay consejos como “bajar persianas si se está casa; estar a la sombra siempre que sea posible; ropa ligera y de colores claros, para que no absorban el calor; evitar aglomeraciones y protección si se va a estar expuesto al sol”. Beber abundante agua o zumos de forma constante “y evitar comidas copiosas”, subraya. En Ourense aunque no hay playa, las orillas fluviales y piscinas son lugar habitual para refrescarse pero “si se exponen al sol buscando ponerse moreno, aunque tengas protección ultravioleta la temperatura sigue siendo un problema; hay que alternar los periodos de sol y sombra; tomarlo en horas puntas de calor es peligroso”, advierte. En cuanto a los síntomas de un posible golpe de calor para los que no han tomado precauciones en estos días extremos, “los síntomas pueden ser inespecificos como bajada de conciencia, cansancio, en los primeros estadios del problema .En esta fase inicial basta con tratar de retirar a la persona de ese foco de calor, hidratarla, y si la sintomatología es mucho más grave ya hay que contactar ya con los servicios sanitarios correspondientes”.

En urgencias del Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO) se puede acabar en el peor de los casos, es decir cuando se sufren golpes de calor por no haber tomado las medidas oportunas en estos días de máximo riesgo por altas temperaturas.

Pero estos días se trata de prevenir , y Alejandro Conde Sampayo, médico del servicio de Medicina preventiva del CHUO lo tiene claro: “lo que debe primar es poner “sentidiño” y las claves principales son “hidratarse adecuadamente, estar en lugares frescos, o al menos no exponerse al sol mucho tiempo ni en horas punta de calor”, indica

Alejandro Conde Sampayo, médico : "La clave es el "sentidiño"; hay que hidratarse y no exponerse en las hoars puntas de sol"

Alejando Conde Sampayo / Fdv

Explica que las personas de mayor riesgo son las que se encuentran en los dos extremos de la vida, los niños más pequeños y las de avanzada edad, así como personas que sufran determinadas enfermedades crónicas del corazón o respiratorias, entre otras, que serían las vulnerables y las que deben tomar mayores precauciones.

Si bien en Ourense “tenemos un máster del calor” reconoce el facultativo, hay consejos como “bajar persianas si se está casa; estar a la sombra siempre que sea posible; ropa ligera y de colores claros, para que no absorban el calor; evitar aglomeraciones y protección si se va a estar expuesto al sol”.

Beber abundante agua o zumos de forma constante “y evitar comidas copiosas”, subraya.

En Ourense aunque no hay playa, las orillas fluviales y piscinas son lugar habitual para refrescarse pero “si se exponen al sol buscando ponerse moreno, aunque tengas protección ultravioleta la temperatura sigue siendo un problema; hay que alternar los periodos de sol y sombra; tomarlo en horas puntas de calor es peligroso”, advierte.

En cuanto a los síntomas de un posible golpe de calor para los que no han tomado precauciones en estos días extremos, “los síntomas pueden ser inespecificos como bajada de conciencia, cansancio, en los primeros estadios del problema .En esta fase inicial basta con tratar de retirar a la persona de ese foco de calor, hidratarla, y si la sintomatología es mucho más grave ya hay que contactar ya con los servicios sanitarios correspondientes”.

Suscríbete para seguir leyendo