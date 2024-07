Fijan a una abogada embarazada un juicio a 440 kilómetros para cinco semanas después de parir

Sofía Velasco Martínez (Ourense, 1992) encara la semana cuarenta de embarazo con la cabeza y el corazón enfocados en el 29 de julio, la fecha probable de parto. Entre las expectativas por cómo será el momento inigualable de conocer a su primera hija, no puede dejar de pensar estos días en otros tiempos: los plazos límite para presentar los escritos y recursos –que no aguardan– en los procedimientos judiciales en los que actúa como abogada.

En activo desde 2021 en el despacho que comparte con su madre y antes también con su padre –fallecido en 2022–, Sofía vive por propia experiencia las dificultades para conciliar que en algunos sectores y profesiones, como sucede con la suya, se convierten en pendientes empinadísimas.

La vida de autónoma obliga a Sofía a seguir en el despacho todos los días, aunque desde comienzos de este mes acude solo por la mañana. “Los plazos no esperan”, subraya. Con la colaboración de los compañeros de la abogacía y la buena empatía que sí ha sentido en los juzgados de Ourense –valora–, vislumbraba un tiempo tranquilo para poder centrarse en su hija tras el parto, con la ayuda de su marido.

Hasta que un juzgado de Llanes (Asturias) fijó una vista civil para el 29 de julio, el mismo día en el que Velasco puede ponerse de parto. La abogada aportó un informe médico del Sergas, solicitó el aplazamiento para después de su baja de maternidad y demandó, además, la posibilidad de intervenir por videoconferencia.

"Aunque tenga un parto natural sin complicaciones, habrá pasado apenas un mes como para hacer un viaje en coche de cinco horas a la ida y otras cinco a la vuelta"

El juzgado asturiano accedió al cambio de fecha, pero lo hizo porque la profesional tenía otros juicios señalados con anterioridad, no por tener en cuenta su situación personal. Como en agosto no se celebran juicios civiles y de materias no urgentes, antes del 1 de septiembre no podían establecer la fecha. Con todo, el señalamiento, para el 2 de ese mes, coincidirá aún con el periodo de recuperación del posparto, incluso si el nacimiento no se retrasa.

Sofía Velasco trabajando en su despacho, este lunes. / ALAN PÉREZ

El cambio del día de juicio no incluye la respuesta a la petición de videoconferencia que ha formulado la letrada en varias ocasiones ya. Desde Ourense a Llanes hay unos 440 kilómetros por carretera. “Desde diciembre de 2023 existe la posibilidad de intervenir por vía telemática siempre que existan los medios y no se interfiera en el proceso. En este caso hay motivos médicos, porque no sé cómo será mi recuperación y, aunque tenga un parto natural sin complicaciones, habrá pasado apenas un mes como para hacer un viaje en coche de cinco horas a la ida y otras cinco a la vuelta”, expone la abogada.

Si el juzgado de Llanes no accede a la videoconferencia –aunque lo ideal sería un aplazamiento para más adelante, para poder volcarse exclusivamente en su hija en las semanas siguientes al nacimiento–, la alternativa sería que Sofía costee los servicios de un compañero abogado en Asturias, o que asuma el gasto el cliente, con la molestia que supone un cambio de representante legal justo para el juicio.

Sofía Velasco consulta un expediente en su despacho. / ALAN PÉREZ

“La suspensión de plazos de Navidad, desde el 22 de diciembre al 6 de enero, fue un avance, pero en cambio no se interrumpen por maternidad o por un fallecimiento. Es necesario que se establezca un protocolo, porque la conciliación existe por la buena fe de los jueces y los compañeros”, señala Sofía Velasco.

En la Agrupación de Abogados y Abogadas Jóvenes de Ourense, de cuya directiva forma parte esta letrada, la conciliación es uno de los desafíos y demandas del colectivo de nuevos profesionales. A punto de ser madre primeriza y pese a que todavía lidia a estas alturas del embarazo con la rutina del trabajo, Sofía mira al futuro inminente con ilusión y entusiasmo, pero consciente del reto. “Mi marido cerró su negocio para hacer más fácil la conciliación. Con apoyos en la familia y el trabajo, me organizaré”, confía.

Suscríbete para seguir leyendo