El Concello lleva hoy a pleno una modificación de crédito para tener liquidez y pagar deudas

El Concello Ourense celebrará hoy un pleno extraordinario en el que se debatirán varias modificaciones presupuestarias, que se elevan a más de 10,8 millones de euros, necesarias para conseguir liquidez para pagar, entre otras cuestiones, más de 9 millones de euros a proveedores, todo ello en un momento complicado por falta de un presupuesto aprobado desde hace cuatro años, y con ciertos desequilibrios, que constan en las documentación aportada por el propio gobierno local al pleno, con informes técnicos que ratifican la falta de liquidez para pagar las luces navideñas del pasado año, y hasta la falta de 3,8 millones para asumir las nóminas de los trabajadores.

Una de esas partidas que urgen y que irán en esas modificaciones de crédito, con cargo a remanente, la única vía para obtener liquidez, y para lo que precisan el apoyo de la oposición –todo apunta que tendrán el del PP– es para poder abonar el más de medio millón por las luces navideñas de 2023, que siguen sin pagar .

Además otro informe del viceinterventor que se incorpora en la documentación, alerta de que faltan 3,8 millones de euros, para el pago de nóminas a los trabajadores del Concello y que pagar a los funcionarios es cuestión “prioritaria” en una administración local.

Esto se debe al cumplimiento de una sentencia, que anula el capítulo I de Gastos de Personal el Concello, de los presupuestos del año 2020, los últimos presupuestos municipales que consiguió aprobar el actual Gobierno local . Esto supone que ese capítulo de Personal tuvo que retrotraerse al de los presupuestos de 2014, y en ese momento la partida para pagar nóminas, era 3,8 millones inferior al gasto de personal que hay en la actualidad. Por eso se lleva una solicitud d retención de crédito par apagar retribuciones variables, pro pluses de nocturnidad y festividad, para personal municipal correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de este año.

Una de la cuatro modificaciones de crédito que va hoy a pleno, pleno es la que se dirige al pago de facturas pendientes de facturas pendientes de la cuenta 413, es decir, aquellas facturas que no cuentan con partida presupuestaria.

La cifra asciende 9,5 millones de euros para poner al día pagos a proveedores y los otros 1,3 millones se destinarán la diferentes proyectos como la instalación de la iluminación de Nadal o la puesta en marcha de un taller de empleo.

Pese a que necesita de la ayuda de la oposición para sacar adelante estas partidas, al tratarse de un Gobierno local en minoría, y no haber presentado ademas en los últimos cuatro años ninguna propuesta para aprobar unos presupuestos, ratifican en sus comunicados que la situación del Concello es solvente, con fondos en el remanente municipal, al que pueden recurrir tras liquidar el ejercicio de 2023.

El BNG dice que Jácome tenía fondos para pagar facturas: “No pagó porque no quiso”

El portavoz del BNG en el Concello, Luis Seara, compareció acompañado del resto de concejales de su grupo municipal , para dar a conocer que, tras pedir la documentación sobre las más de 2.000 facturas impagadas que tenía el Concello de Ourense en e la cuenta 413, para cuyo pago pide el Gobierno local el apoyo de la oposición, para proceder a una modificación de crédito en el pleno, por vía urgente, comprobó que no es real que no se pudieran pagar algunas de esas facturas, a pequeños comerciantes y empresarios, pues en la llamada “bolsa de vinculación” había sendas partidas de más de 1.260.000 euros. “Si el alcalde no pagó es porque no quiso”, indican. Luis Seara comenzó denunciando “los problemas que tuvimos que ir sorteando para descifrar este expediente. Nos entregaron un documento con más de 2.000 facturas que aparecen codificadas, lo que supuso un enorme esfuerzo para poder descifrara que corresponden cada una de ellas”. Pidieron datos por registro más específicos, “cuando no les llevaría más de un minuto hacerle”. Con este proceder “opaco”, denuncia Seara, “Jácome busca dificultar el trabajo de la oposición. Esta falta de transparencia no es casual, y lo hace ocultar cómo malgasta gran parte del dinero de los contribuyentes, porque en estas más de 2.000 facturas hay de todo. Hay deudas con proveedores pero también caprichos suyos, facturas reparadas por Intervención, facturas para las que no hay crédito, facturas pendientes de fiscalizar y facturas sin formalizar, porque no hay ningún técnico que las firme al no obrar de por medio ni procedimiento ni contrato alguno”. Insistió en que “PP y Jácome son lo mismo. El PP es, y va a seguir siendo, fiel a los intereses de Jácome las veces que sea necesario. El PP se justificó diciendo que sí Jácome le pagaba a los proveedores, ellos no impedirían que había salido adelante el expediente de las luces navideñas”, indicó Seara pero “advertimos que era una estratagema del PP que utilizaba en esta ocasión el comodín de los proveedores demostró que todo es una gran mentira”. Desde el grupo municipal del Bloque dicen que “podemos afirmar con rotundidad que muchos proveedores del concello, la mayoría pymes y comerciantes, no cobran porque a Jácome no le de la gana, por lo tanto, toda esta patraña que Jácome y el PP montaron para justificar el apoyo a las luces cayera por su propio peso”. Puso como ejemplo dos partidas concretas que tienen saldo negativo y para las que se pide suplementar crédito en el pleno.Una es la de gastos diversos, para trabajos de reparación en vías públicas.

“En la relación de facturas, excepto que alguna esté pagada puesto que nosotros carecemos de esa información, hay 29 facturas, pequeñas todas ellas”, que se suman suman 50.902 euros de deuda y el Gobierno pide que se suplemente esa partida en 51.351 euros para poder pagarle a los proveedores, cuando a día de hoy hay 216.676 euros, en la bolsa de vinculación; se podrían haber pagado y no se hizo”. En otra bolsa de vinculación hay 1.015.142 más. “¿Por qué no se les pagó?”. Para el BNG lo expuesto con anterioridad “demuestra que tenemos un alcalde moroso, de tramposo, que juega con el pan de la gente. Con el pan de la gente que tiene que hacer encaje de bolillos para llegar el fin de mes” y consideran que “Jácome utiliza el chantaje para presionar a la oposición, con el pretexto de que hay que pagarle a proveedores” pero creen que “solo quiere a engordar las partidas para tener más dinero para seguir chanchulleando”. Por ello no apoyarán ese expediente en el pleno pues “no vamos a ser los tontos útiles”.

Suscríbete para seguir leyendo