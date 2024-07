Ourense gradúa a sus primeros expertos en Inteligencia Artificial

La Escola Superior de Enxeñaría Informátia (ESEI) del campus de Ourense despidió este último curso a 97 alumnos que completaron su formación en los diferentes estudios que oferta: 75 en el grado en Ingeniería Informática, 10 en el doble grado en Informática y ADE, diez en el máster en Ingeniería Informática, y dos muy especiales porque son la primera promoción del nuevo máster en Inteligencia Artificial, un título de posgrado que se implantó hace dos años en las tres universidades gallegas simultáneamente con el grado en IA. Ambas son titulaciones interuniversitarias que, en el caso de la Universidad de Vigo, tienen su sede en el campus de Ourense.

Luis Ruanova y Rodrigo González son los primeros en recibir este diploma en el campus ourensano y confiesan que la inserción laboral no es precisamente un problema en este ámbito, de hecho, apunta Ruanova, “aun no había acabado el máster y ya me ofrecieron trabajo”. Este joven, que llegó al posgrado de Inteligencia Artificial desde la propia ESEI –vía grado en Ingeniería Informática–, sigue vinculado a la Universidad de Vigo a través de un contrato de investigación con el Grupo de Tecnoloxías Multimedia (GTM). Con este equipo ha podido dar continuidad a la investigación que realizó como alumno y se ha sumado al proyecto SignaSalud, que consiste en el desarrollo de una aplicación de reconocimiento automático de lengua de signos española para facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes en un dominio restringido como es la salud. Concretamente, trabajan en un prototipo para el servicio de urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que se probará a finales de este año.

De México a las aulas de la ESEI

A diferencia de Luis Ruanova, que dio el salto del grado al máster sin salir del edificio Politécnico del campus, el recorrido de Rodrigo González para llegar a este postgrado implica miles de kilómetros. Hijo de emigrantes ourensanos en México, nació y desarrolló su formación en ese país. Tras completar estudios universitarios en Ingeniería Biotecnológica, viajó a Holanda para cursar un máster en Nanobiología. Durante ese proceso, sus padres decidieron retornar a Ourense y él optó por unirse a ellos al finalizar el máster en Holanda.

“Quise cambiar mi trayectoria y me vine aquí para formarme en Inteligencia Artificial”, relata. “Venía de estudios más centrados en biofísica y laboratorio, pero me interesaba también el campo de la IA, así me matriculé para ampliar conocimiento y ver si había la posibilidad de juntar la biofísica y la IA”.

Del máster sale también con trabajo, pero sin perder del todo el vínculo con la UVigo, ya que se incorpora en noviembre a una spin-off del centro tecnológico Gradiant, en el que también participa la institución académica. Su trabajo, detalla, se centrará en la detección de ‘deepfake’ y documentos falsificados digitalmente.

Luis Ruanova y Rodrigo Gonzalez. / Alan Pérez

Ambos egresados destacan la alta calidad docente del nuevo máster, coordinado por Analia María García Lourenço, así como los equipamientos tecnológicos con los que han podido desarrollar su investigación para el trabajo de fin de máster.

“El mayor fuerte del máster es que ofrece una muy buena base general y tenemos profesores muy capacitados”, afirma Luis Ruanova, que valora la oportunidad que ha tenido de entrar en el grupo GTM de la UVigo, en el que también hay investigadores del máster en Visión por computador de la Escuela de Ingeniería de la Telecomunicación.

Lengua de signos y vertipuertos

Su TFM se centró en la transcripción de secuencias de deletreo de lengua de signos y esta línea de investigación le ha dado acceso al proyecto SignaSalud en el que seguirá trabajando los próximos meses. Otra de las vertientes del proyecto es el denominado SignaMed basado en el desarrollo colaborativo del primer diccionario multiplataforma de términos de salud en lengua de signos española para romper barreras entre el colectivo de personas sordas o con discapacidad auditiva en el acceso a la información médica.

Rodrigo González desarrolló su TFM en el ámbito de los aeropuertos para drones, los vertipuertos, en colaboración con una empresa madrileña que trabaja con el control del tráfico aéreo. Concretamente, investigó formas de detección y posicionamiento de objetos en tres dimensiones con una sola cámara en entornos de vertipuertos. “Generalmente se necesitan dos cámaras para posicionar objetos, pero en este caso usamos una red neuronal convolucional para detectar objetos, y una segunda red transformer de visión para obtener la profundidad de estos objetos”, explica.

El título de máster que ya han recibido ambos, junto con los también titulados en A Coruña y Santiago, les convierte también en los primeros expertos en Inteligencia Artificial formados en Galicia.

El grado en IA, ya completo

Tanto el máster en Inteligencia Artificial como el grado se implantaron simultáneamente en las tres universidades gallegas en el curso 2022-2023 con sede en los campus de Ourense, Santiago y A Coruña. Los estudios de grado se han incorporado con éxito en todos los casos, completando matrícula en las primeras llamadas. En el caso ourensano –con 50 plazas–, se cerró en segunda convocatoria con un 8,60 de nota de corte.

