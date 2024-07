Un lugar para Ferrrín na Ínsua dos Poetas

A Ínsua dos Poetas, no lugar de Madarnás, en O Carballiño, acolleu onte a xa tradicional Festa da Palabra, que chegou a súa edición 16 cunha homenaxe ao escritor e colaborador de FARO Xosé Luís Méndez Ferrín que se incorpora así á longa lista de persoeiros da cultura galega que están presentes neste espazo cultural “no que a literatura dialoga coa natureza a través das artes escénicas”, tal e como apuntou o presidente da Deputación Provincial, Luis Menor, durante a súa intervención no acto.

“Todo un acerto” adicar esta edición a Ferrín, engadiu Menor, a quen definiu como “un dos grandes escritores ourensáns, autor dunha excelente obra tanto na súa faciana de poeta como de narrador”. Unha figura, dixo, “cunha grande dimensión humana e intelectual, que co seu traballo ponse ao carón doutros ilustres ourensáns como Curros Enríquez, Vicente Risco ou Otero Pedrayo”.

Non puido acudir Ferrón ao evento, e fixérono no seu nome a súa muller e a súa filla, que escoitaron a laudatio que lle adicou César Lorenzo Gil e transmitiron no seu nome unha mensaxe especial a todos os asistentes. No acto tamén participaron o presidente da Fundación Ínsua dos Poetas, Luis González Tosar; o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, e o director xeral de Cultura da Xunta, Anxo Lorenzo.

Tosar explicou que se trata dunha iniciativa da Fundación homenaxear a Ferrín, que recibe o Premio Insua dos Poetas na modalidade de Literatura. Esta homenaxe otorga ao autor recoñecido un espazo na Ínsua dos Poetas, que queda representado cunha escultura. Neste caso, unha obra de Alberto Fernández e José Antonio Mosquera, titulada “Espiral”, que se suma ás 26 pezas escultóricas presentes xa neste espazo natural e cultural.

Premios Ínsua dos Poetas 2024

Os premios desta edición, unha peza artística orixinal de Acisclo Manzano, complétanse coa escritora Moncha Fuentes, na modalidade literaria; a agrupación cultural Avantar, na modalidade cultura galega na comarca; Mercedes Gallego Esperanza, na modalidade artes plásticas; Alberto López Barros, gaiteiro maior de Bos Aires, na modalidade cultura galega na emigración; Lucía Pérez Vizaino, na modalidade de música; a Federación Autismo Galicia, na modalidade de acción social, e por último, Badal Novas, na modalidade de comunicación.

Xantar de Irmandade

Como broche final, tivo lugar un xantar da Irmandade da Ourensanía no que todos os presentes recibiron un exemplar do libro “Espiral”, coa antoloxía poética de Xosé Luís Méndez Ferrín.

O apartado musical desta XVI edición da Festa da Palabra correu a cargo do grupo de gaitas “Queixumes dos Pinos” e de “Os Bregadiers”, de Parada de Sil. Tamén houbo un recital de poemas que correu a cargo do mozo poeta celanovés, Alexandre Corbillón.