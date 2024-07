Unha bandeira na Ponte Romana para animar o 25 de xullo

A organización xuvenil do BNG arrancou este mércores os actos da súa VI Semana da Patria en Ourense co despregamento do “Bandeirón da Patria” sobre a Ponte Romana. Un “acto simbólico” para chamar á mocidade ourensá a participar “e a mobilizarse con nós o vindeiro 25 de xullo en Compostela”, sinalou Bruno Fariñas, responsable comarcal de Galiza Nova en Ourense.