Más de 13.000 ourensanos son cuidadores sin sueldo: “Hay familiares que ejercen 24 horas”

La Atención Primaria ya no es un ambulatorio. “Es salud comunitaria, ir a donde te necesita la población para evitar hospitalizaciones”. Lo dice Jose Delgado, enfermero de la provincia especializado en salud mental. Forma parte del proyecto piloto del área de salud comunitaria: son una decena de profesionales sanitarios los que han creado una escuela de cuidadores, una formación itinerante que recorre los concellos ourensanos para dotar de herramientas a aquellas personas que se encargan las 24 horas de un familiar dependiente, sin ninguna remuneración a cambio. Son los cuidados no profesionales, que según las últimas cifras del Instituto Galego de Estatística (IGE) ejercen más de 13.000 habitantes de la provincia.

El Concello de O Irixo acogió ayer la actividad “Cuidarse para cuidar”, en el marco de esta Escuela de Personas Cuidadoras que fundaron los responsables de las Escolas de Saúde del CHUO. Verónica Civeira, subdirectora de Enfermería en Atención Primaria, recuerda el empeño de su equipo para poner en marcha herramientas de este tipo en Ourense. Les pilló la pandemia de por medio y se paralizó la iniciativa por la que ahora ya han pasado más de 400 usuarios. La escuela se creó en diciembre de 2021. “Gracias al éxito del proyecto piloto que hicimos en Celanova, se fue extendiendo a otros concellos. Hemos hecho 46 talleres con muy buena acogida. Los cuidadores son, sobre todo, familiares que cuidan de sus hijos o de sus padres, de manera no formal”, explica Civeira.

Equipo multidisciplinar

En el equipo participan enfermeros especialistas en salud familiar y comunitaria, una matrona, un fisioterapeuta, una trabajadora social, una nutricionista, dos enfermeras de salud mental y residentes de Enfermería. José Delgado es uno de los profesionales que ayer impartió una charla en O Irixo, junto a Alicia Teixeiro, profesional del equipo de enfermeros rurales de O Carballiño. Estrés, ansiedad, trastornos del sueño... Los problemas que relatan los cuidadores y que hallan en consulta los especialistas en salud mental son diversos. Y no solo mentales. “Tienden a tener problemas de depresión, pero también físicos. Hay mucho desgaste, estamos hablando de personas que ejercen de cuidadores de sus familiares durante 24 horas”, explica Delgado, que en los talleres enseña a los cuidadores a aprender a delegar actividades. “Muchas veces te dicen que no hay nadie que vaya a cuidar mejor que ellos a su familiar, pero eso es una idea errónea. Esto provoca un desgaste físico y psicológico”, insiste el enfermero.

En la misma línea, los profesionales de salud comunitaria ayudan a los cuidadores a gestionar sus emociones. Tristeza, ira, rabia... son sentimientos con los que se encuentran a menudo en los talleres. “Lo que transmiten son dudas de cómo actuar cuando se encuentran en momentos de más desasosiego con el paciente al que cuidan, necesitan saber cómo pedir ayuda”, apunta Delgado. El especialista dota a estos ourensanos de herramientas de gestión de estrés o de manejo de las emociones.

Mujeres de más de 50 años

El perfil elaborado a partir de los 400 cuidadores que ya asistieron a alguno de los talleres de Enfermería familiar y comunitaria es el de una mujer que supera los 50 años y que cuida a su marido o a un hijo dependiente. Muchos de estos casos están en el rural de Ourense. “La mayoría son cuidadores no formales o no profesionales de personas con demencia y alzhéimer. Son familiares que cuidan las 24 horas y muchas veces no cuidan de sí mismos. Por desgracia, la demencia es la enfermedad del siglo XXI y en Ourense, tal y como ha envejecido la población, tiene una incidencia importante. Por eso hay que darles herramientas a estos cuidadores no profesionales”, señala Delgado.

Es habitual que el equipo de sanitarios se encuentre con situaciones en los talleres como hijas de 70 años que cuidan de madres de 90. “Probablemente las hijas también necesiten sus cuidados, y si no es ahora, es a corto plazo”, reflexiona el equipo de la escuela de cuidadores.

Los datos reflejan esta realidad. Según el IGE, un total de 13.435 personas ejercieron en 2023 de cuidadores no profesionales, una figura que el propio instituto estadístico define como aquellos que “sin percibir remuneración a cambio, ayuda a alguna otra persona en situación de dependencia a realizar tareas de la vida cotidiana. Las personas a las que cuida pueden residir tanto en el mismo hogar como en otro”. Entre las actividades básicas de la vida diaria que atienden más de 13.000 ourensanos se incluye el aseo, vestirse, levantarse, acostarse o comer y beber. Los cuidadores ‘por amor’, que no reciben un sueldo, representan el 4,5% de la población de Ourense.

“Queremos llevar la escuela de cuidados a toda la provincia”

Verónica Civeira, natural de O Irixo, acaba de aterrizar en el cargo de Subdirectora de Enfermería de Atención Primaria. Apenas lleva un mes en el puesto, pero anteriormente ejercía como supervisora de atención a la cronicidad. Justo con la irrupción de la pandemia, en 2020, fue nombrada coordinadora de los equipos de vacunación del covid. Los cuidados y la formación siempre han estado presentes en sus retos profesionales. La escuela de cuidadores surge tras años de trabajo de un equipo multidisciplinar que ahora recoge sus frutos: 400 cuidadores interesados en temáticas tan diversas como la nutrición, la salud mental o el cuidado del suelo pélvico. “Tras el éxito de Celanova, nuestra idea es que el proyecto siga recorriendo toda provincia. La importancia es crucial, porque somos una de las provincias que tiene más cuidadores. Y los motivos son diversos: hay madres que cuidan a sus hijos, mujeres que cuidan a sus maridos o a otros familiares...”, señala Civeira. La subdirectora de Enfermería insiste en la importancia de “cuidarse para cuidar”, precisamente el título de la conferencia que impartieron ayer en O Irixo los profesionales Delgado y Teixeiro.

