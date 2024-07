La Diputación concede más de 40.000 euros en ayudas al comercio local

La Diputación de Ourense, a través del Inorde, ha destinado 41.354 euros a ocho asociaciones de comerciantes de la provincia que concurrieron a la convocatoria de ayudas para estas entidades. Es el tercer año consecutivo que se abre esta línea de subvenciones para cooperar en acciones de dinamización y promoción del comercio local.

Todas las entidades solicitantes que presentaron la documentación correctamente resultaron beneficiarias. Concretamente ocho asociaciones –dos más que el año pasado–, que contarán con ayudas económicas para realizar campañas, impulsar bonos comercio o promover prácticas que fomenten la sostenibilidad y la economía circular en el tejido del comercio local.

Las ayudas llega a seis comarcas: Valdeorras, A Limia, Ribeiro, Carballiño, Maceda y Ourense, y a una entidad de ámbito provincial como es la Asociación de Floristas. El CCA de O Barco recibirá 5.600 euros para la campaña Túnel do terror–Samaín; la Asociación ProLimia también cuenta con una ayuda de 5.600 euros para la Feira do Comercio 2024. La misma cuantía que reciben los Establecementos Asociados do Ribeiro para los Bonos Comercio del Ribeiro 2024.

Por su parte, la Asociación de Floristas de la provincia de Ourense recibirá una aportación de 5.600 euros para su iniciativa de nuevas tendencias de decoración navideña sostenible. De igual modo, la Asociación de comerciantes y empresarios de Maceda recibirá el mismo importe para la campaña de compra en el comercio local, Compra en Maceda.

La Asociación Carballiño Centro Comercial Abierto cuenta con una aportación de 3.398 euros para su concurso de carteles escolares “Somos de O Carballiño”. Asimismo, la Asociación de empresarios de Valdeorras AEVA recibirá 5.600 euros para su proyecto “Valdeorras sostenible: concienciando y fortaleciendo el comercio local a través de prácticas circulares y responsables”.

Por último, el CCA de Ourense recibe 4.356 euros para dinamización y promoción del comercio.