Las acuarelas también son para el verano en Ourense

El centro cultural Marcos Valcárcel se convirtió ayer en un taller de arte improvisado. Niños de hasta 12 años participaron en la actividad organizada por el artista ourensano Manuel Penín, que despertó la creatividad de los más pequeños con diversas técnicas de pintura. Sprays, acuarelas, papeles arrugados y técnicas infinitas formaron parte del taller al que se animaron Arian, Martina, Xoel, Álex y otra docena de ourensanos que se divierten con el arte en verano.

“Estoy haciendo una mezcla de colores suaves, me encanta la pintura desde hace tiempo. Y solo fui cuatro días a unas clases, pero desde que era pequeña me gusta”, cuenta Gaia mientras experimenta con el spray. “Lo que más me apasiona es la mezcla de acuarela, pero con lápiz”, relata la joven pintora durante el transcurso del taller.

Álex prefiere los tonos más impactantes. “Estoy juntando colores, dándole más fuerte con unos y otros. Experimentando a ver cómo queda”, dice el crío, que participa por primera vez en un taller de este tipo. “La pintura solo la había probado en el colegio, pero con sprays y estas técnicas nunca. Me está gustando”, confiesa Álex. Comparte mesa con una veterana. Martina, una de las más pequeñas del taller, llega con bolso y mandilón. “Qué preparada, tienes que ser ya una artista”, le dice el profesor de pintura, Manuel Penín.

Martina experimenta solo en tonos rosas. “Es que es mi color favorito”, dice la niña, que dibuja con el spray en color fucsia y pastel. El mandilón es del mismo tono. “Me gusta muchísimo pintar”, confiesa tímida.

Xoel se atreve con la purpurina y mezcla casi todos los botes de spray que encuentra en la mesa. “Iba a clase de pintura antes, me gusta muchísimo. Las evoluciones, que son cosas que crecen, es lo que mejor se me da”, relata. Hay algo que le apasiona especialmente: los dinosaurios. “Es lo que más hago, lo aprendo de un videojuego”, dice Xoel, que se alegra cuando el profesor le cuenta que habrá algo de dinosaurios en el taller del centro cultural.

Para Arian también es la primera vez. “No sé si me da bien, que lo digan los demás”, sonríe la joven.

El profesor del taller les anima a experimentar y bromea: “Ahora ya os podéis marchar”. Frase a la que sigue un sonoro “¡No! ¡No queremos!”.

Recuperar la espontaneidad de los más pequeños

Manuel Penín es un pintor ourensano que organiza habitualmente actividades para despertar la creatividad de los más jóvenes. Actualmente compagina estos proyectos con los suyos personales, desde su taller de Baiona. “Llevo tres años haciendo este taller en Ourense durante los meses de verano. Es fantástico que el centro cultural Marcos Valcárcel ofrezca esta oportunidad. Aprendo muchos con ellos”, dice el pintor, que cree que lo fundamental es “recuperar la espontaneidad de los niños y las ganas de jugar que tienen”. A ellos les transmite libertad: “Tenéis que decidir vosotros cuándo parar con el spray, sois los artistas, yo no os diré si vuestras creaciones están bien o están mal”. Los niños se dejan llevar.

