Accedió desde el telefóno a las claves de la tarjeta de otra persona y le estafó 6.300 euros

Una presunta estafa telemática cometida entre marzo y junio de 2020, en plena primera ola de la pandemia, está pendiente de juicio en el Penal Número 1 de Ourense, tras suspenderse ayer la vista. Un hombre con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de un año de prisión. Según el ministerio público, accedió a través del teléfono de su pareja a la numeración y las claves de una tarjeta de crédito propiedad de otra mujer y realizó cargos por un importe de 6.383 euros, entre el 25 de marzo y el 10 de junio de 2020. La perjudicada fue indemnizada por la entidad bancaria. La compañía sufrió un perjuicio de 1.372,74 euros, porque el resto de las operaciones reclamadas fueron retrocedidas a comercio. No obstante, renunció a personarse y la Fiscalía cree que no hay motivos para que reciba una compensación en este procedimiento.