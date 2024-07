“Ni un día en estos 11 años dejamos de pensar en mi padre; nuestra meta es encontrarlo”

Sin respuestas no hay posibilidad de cerrar el duelo. Sin que aparezca el ser querido no llega el final. La desaparición de un familiar mantiene muy presente su ausencia. Desde hace once años, la familia de Elías Carrera Colmenero espera el regreso de este ourensano, que se encontraba a pocos días de cumplir 62 años cuando fue visto por última vez, el 17 de julio de 2023. Después de comer con su familia en Ourense, alquiló un coche, se desplazó a Vigo y, en la ciudad olívica, tras devolver el vehículo en el entorno de la antigua estación ferroviaria, se le perdió la pista. Una cámara de seguridad captó su última imagen desde entonces. Hoy tiene o tendría 73 años. La familia conjuga el presente, porque mantiene la fe de que continúa con vida.

“Encontrarlo es nuestro fin y nuestra meta. Lo seguimos esperando con los brazos abiertos”, resume su hija Sandra. “Ojalá algún día podamos hablar de que por fin se termina esta pesadilla”, comparte.

Elías Carrera, taxista de profesión, dejó en su domicilio su documentación personal. Se fue sin maletas. El día de su desaparición, Sandra empezaba el periodo de vacaciones, recuerda. Su impresión es que su padre quiso compartir un último rato con los más allegados antes de llevar a la práctica la decisión de irse.

La madrugada del 17 al 18 de julio, la familia de Elías denunció la desaparición. Desde entonces, la Policía ha mantenido el contacto. “Estamos muy agradecidos, además, a las personas de buena fe que se preocuparon de llamar para dar información que pudiera ayudar”, valora la hija.

Edición de vídeo: José Luis Roca

Durante estos años, han hablado con compañeros y amigos para tratar de encontrar alguna pista sobre el posible paradero del ourensano. Pese a que de momento la búsqueda ha resultado infructuosa, Sandra cree que es posible cerrar la historia con final feliz. “Una persona no se puede esfumar así como así”.

El tiempo transcurrido no frena el afán de la familia. “Ni un solo día en estos once años hemos dejado de pensar en mi padre y de dar vueltas a la cabeza. Él sigue estando presente. A veces, ocurren cosas buenas que no celebras o disfrutas igual sin él. No saber crea más dolor si cabe. El duelo no se cierra jamás”, dice la hija.

La familia apela a que el caso de Elías Carrera siga vivo. “Hasta que aparezca no se puede olvidar. Y tampoco que como él hay más de 4.000 personas en toda España en esta misma situación. Es una barbaridad”.

