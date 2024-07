Tres de cada cuatro fallecidos en siniestros viales este año en Ourense eran peatones o motoristas

En verano aumentan los desplazamientos en las carreteras secundarias y locales, que registran un mayor volumen de circulación que el resto del año entre las pequeñas localidades debido a las reuniones familiares, el retorno a los lugares de origen en vacaciones y las fiestas parroquiales, que inundan el mapa en julio y sobre todo durante el mes de agosto. La protección de la seguridad vial llega a la época estival con un número de heridos y de fallecidos desde el comienzo de este año, en la provincia de Ourense, que es inferior a los datos de 2023 a estas alturas –8 víctimas mortales desde enero, 10 en el mismo periodo del ejercicio anterior–, pero con un incremento preocupante entre los colectivos de usuarios que la Dirección General de Tráfico (DGT) considera vulnerables.

Las autoridades ponen el foco de la protección y vigilancia en este perfil de usuarios. La Jefatura Provincial de la DGT ha organizado desde enero seis charlas en centros de mayores y otras dos en asociaciones vecinales. En estas jornadas se incide, por ejemplo, en la importancia de salir a pasear haciéndose visibles (con el uso de chaleco o elementos reflectantes), y en la recomendación de transitar por lugares seguros.

Tres de cada cuatro fallecidos de este año en siniestros de circulación –en total, seis de las ocho personas que han perdido la vida– eran peatones o usuarios de motocicletas. Cuatro de los accidentes mortales se saldaron con el fallecimiento de peatones –uno de estos sucesos tuvo lugar en la ciudad–, y en otros dos siniestros murieron dos motoristas. Dos conductores de turismo completan la relación de fallecidos en accidentes viales desde el inicio de año en la provincia. Según la DGT, los dos circulaban sin el cinturón de seguridad.

La última víctima en carretera ha sido un hombre de Ponferrada de 67 años, implicado este lunes a las 20 horas en una colisión frontolateral con un turismo en la peligrosa carretera nacional N-541, a la altura del kilómetro 50, en el municipio de Beariz. El accidente tuvo lugar en un cruce. El particular que alertó al 112 tras el grave accidente informaba de que el motorista estaba en el suelo y necesitaba asistencia sanitaria urgente. El 061 envió al lugar del suceso al helicóptero medicalizado con base en Ourense, pero los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida a la víctima. El 112 también avisó a los bomberos de O Carballiño, al GES de Avión, a la Guardia Civil así como a Protección Civil de Beariz.

El primer siniestro de tráfico con víctimas mortales de 2024 en Ourense ocurrió el 29 de febrero en la carretera OU-0306, en Carballeda de Avia. El fallecido fue un hombre de 80 años de edad, en una colisión frontal entre dos turismos.

El 5 de marzo, un varón de 67 años perdió la vida tras ser alcanzado por un camión a la altura del kilómetro 223,8 de la nacional N-525, en el municipio de San Cibrao das Viñas. La causa, según Tráfico, fue la irrupción del peatón en la calzada.

Una semana después, un médico de 51 años perdió la vida tras salirse de la vía con su coche y colisionar contra un poste. Ocurrió en el kilómetro 6,6 de la carretera N-532, en el municipio de Verín. Según indicaron las autoridades, la víctima no llevaba puesto el cinturón.

El 23 de marzo, un varón de 43 años murió tras ser atropellado en la calle Curros Enríquez. Según las averiguaciones la causa fue que irrumpió en la calzada.

La DGT apunta a una velocidad inadecuada como posible desencadenante del siniestro mortal, registrado la tarde del 11 de mayo en el kilómetro 44,8 de la OU-540. Falleció un motorista de 38 años de edad, tras salirse de la vía y chocar contra el guardarraíl.

El 26 de junio a mediodía, una mujer de 76 años murió atropellada por un autobús urbano, en O Viso, tras cruzar de manera inadecuada la carretera N-525, según las conclusiones de la investigación. Este siniestro tuvo lugar en el kilómetro 242,1 de la citada nacional.

El 12 de julio, un hombre de 56 años perdió la vida tras ser alcanzado durante una maniobra de marcha atrás de un camión, en una explanada anexa a a la OU-525, en el kilómetro 232,7 de esta vía, entre los municipios de San Cibrao das Viñas y Ourense. Antes de morir, el peatón contó a una persona que llegó al lugar que había sido alcanzado por un camión, que ya no estaba en la zona en ese momento. La Guardia Civil localizó al conductor, un varón de 65 años, y, tras escuchar su versión, los agentes no descartan que, como él les relató, no se percatase del hecho.

