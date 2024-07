La obra de la estación del AVE vuelve a retrasarse "y no estará ni en 2030" según el PP

La firma estatal Adif-Alta Velocidad, acaba de publicar ayer en el BOE, la licitación del contrato de los servicios auxiliares, es decir los medios técnicos y el personal, que servirán de apoyo durante la ejecución de las obras de la estación, ante los cambios, cortes , flujos de viajeros, y posibles incidencias que pueda generar una obra compleja, con plazo mínimo de ejecución inicial de 6 años.

Pero la licitación de estos servicios, se hace cuando aún no ha comenzado la obra de la intermodal del AVE, que el Gobierno central declaró que había comenzado en mayo., pero no hay ni un solo andamio instalado, con lo que enfrenta un nuevo retraso, de dos meses según alerta el Partido Popular,

El último plazo dado por el Gobierno central, cuando adjudicó este febrero la construcción de la obra de la intermodal, por algo más de 100 millones de euros es que arrancaba en mayo, pero no hay una sola piedra, según Celso Delgado, diputado popular por Ourense en el Congreso y miembro de la comisión de Infraestructuras de esa cámara, con lo que lo que cree que “la estación no estaría rematada ni en 2030”. Esto “si no hay más retrasos”.

Es curioso que “el pasado 28 de mayo de 2024 en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible la secretaria general de transportes del ministerio, dijo que el 17 de mayo de 2024 se habían iniciado las obras de ampliación y remodelación de la nueva estación intermodal”, explica Celso Delgado. Pero nuevamente los plazos sobre el papel y la realidad no coinciden.

No obstante el diputado, celebraba ayer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio de licitación de esos servicios auxiliares, como apoyo en la fase de obras en la estación de Ourense, , con un presupuesto de 773.576 euros, incluido IVA.

Peto, en lo referentes a servicios de apoyo a la obra de la estación intermodal a concurso, “ no se podrá dar la orden hasta el 1 de enero de 2025, y la duración del contrato es de 60 meses a partir de esta fechas” indica Celso Delgado”.

En todo caso esta licitación que salió ayer en el BOP, pretende contar con esos servicios auxiliares, mediante la disponibilidad de personal para la realización de determinadas funciones, de forma presencial en los horarios y días que se definan. El servicio se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos por ADIF. Incluyen apartados como el de asesorar a los clientes de la estación sobre las obras de la intermodal cuando estén ejecutando.

Dando apoyo en la estación

Además el personal de la concesionaria, debe colaborar en agilizar flujos en los accesos hacia y desde los andenes, orientar estos últimos hacia la salida, incluso en una eventual situación de emergencia. ).

Orientar a los clientes en las nuevas disposiciones de la estación durante las obras, . Si fueses requerido por el personal de la estación, o colaborar, si le es requerido en el control de las salas de embarque.

La futura concesionaria de estos servicios auxiliares de apoyo, deberá de estar disponibles ante cualquier incidencia, llevar folletos, correspondencia, lamentos de señalización o direccionamiento en la estación de Ourense Control, así como servicios de atención puntual de los operadores ferroviarios, accesos de vehículos a la estación, en caso necesario, control de carros, equipamiento y demás.

“Es la única ciudad gallega sin su estación de alta velocidad”, lamenta el PP

El diputado Celso Delgado, considera oportuna la licitación de estos servicios auxiliares, para el contrato de control y apoyo de todas las eventualidades durante una larga y compleja obra de la estación intermodal del AVE. Un proyecto adjudicado por 124.030.409 euros , a la unión temporal de empresa integrada por Copasa-San José- Syneox y con un plazo de ejecución de 73 meses. Lo cierto es que dos meses después de el ministerio haya dicho que la obra estaba en marcha, y casi cinco meses después de la de formalización del contrato, “no observamos signo aparente alguno de que las obras hayan comenzado; no hay cartel de obra, ni casetas, ni maquinaria, ni vallado” advierte Delgado. El plazo previsto de 6 años y un mes “ya es enorme, lo que nos lleva a pronosticar que en el mejor de los supuestos y aunque no aparezcan incidencias incidencias” la obra se alarga hasta más allá de 2030, explica y lo que lamenta “es que Ourense la primera ciudad que tuvo el AVE en Galicia sea la última que no tiene aún rematada su estación de alta velocidad”.

