Vilamarín ‘entierra’ su piscina infantil tras informes negativos de Sanidade

El BNG denuncia el cierre de la piscina infantil de Vilamarín, que recientemente fue vaciada y cubierta con tierra. El portavoz municipal, Breixo Fernández, asegura que “fueron muchos los padres que se quedaron sorprendidos cuando acudieron al recinto y la encontraron con tierra, dejando únicamente la de adultos como alternativa”. El alcalde, Amador Vázquez, aclara que el Concello se ha visto obligado a tomar esta medida ante varios informes negativos de inspección sanitaria, así como por los escasos usuarios, ya que el vaso era solo para uso de bebés de 0 a 3 años.

Esta piscina infantil lleva unos 30 años en funcionamiento. En aquella época, según el regidor, había más población, por lo que tenía más uso. En verano recibe frecuentes inspecciones de Sanidad y “todos pusieron reparos”, ya que al ser usada por niños suelen hacer sus necesidades fisiológicas en el agua. Amador Vázquez recuerda que muchos concellos no disponen de este vaso para bebés, pero en esta ocasión si no se toman medidas “corremos el riesgo de que nos cierren las dos”., alega. Desde hace años se venía barajando esta decisión, y se consultó con socorristas y padres antes de tomar esta decisión, dice. Vázquez no descarta que en un futuro pueda volver a funcionar.

Por su parte, Breixo Fernández entiende que “si tenía algún problema, la solución no es enterrarla pues daba servicio a los más pequeños y a los que participan en el campamento de verano”, recuerda. Desde el BNG adelantan que registrarán iniciativas en el Concello para “conocer los motivos de este cierre y en todo caso, para pedir su reapertura”.