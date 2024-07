“Duele pensar que algunos perros, ya mayores, van a morir en el albergue sin ser adoptados”

Viveck acostumbra a dedicar a los desconocidos una mirada entre curiosa y escéptica. Desde hace años, todas las visitas lo observan, al ser uno los ‘abuelos’ del albergue de animales y de los que lleva más tiempo en ese centro de acogida, pero a los que no le llega nunca el “vámonos a casa” de una familia de adopción.

Area con la perra mestiza Alenza. | / Alan Pérez

“Es duro saber que algunos de estos animales, sobre todo los perros que son mayores y llevan también años aquí, pueden acabar muriendo en el albergue. Nosotros los cuidamos lo mejor posible, les damos afecto, pero no podemos garantizarles una familia para que puedan vivir sus últimos años en un hogar”, explica Area Cid mientras acaricia a alguno de esos perros, tan añosos como necesitados de cariño.

La mirada de Viveck, uno de los “patriarcas” del albergue. / Alan Pérez

Ella es la presidenta de Progape, la Protectora de Perros y Gatos de Ourense, que gestiona el albergue de animales del Concello. En estos momentos hay cerca de 300 animales acogidos, de ellos la mayoría gatos, y en torno a unos 130 o 140 perros. Es verano, pero las cifras de residentes no han aumentado como ocurría hace unos años.

Son otros tiempos, los que intentan deshacerse de su mascota como si fuera un juguete para irse de vacaciones lo tienen más difícil, “porque es obligatorio que estén identificados con su microchip y no se pueden abandonar y esto tampoco funciona como un lugar para acogerlos mientras sus amos están de vacaciones”. Para eso están los albergues privados.

Viveck es un perro mestizo, al igual que Alenza, y, como el resto de canes que espera hace años a que alguien se los lleve, “son mayores, son grandes en tamaño, tienen más de seis años y la mayoría de las personas buscan perros de menor tamaño,” indica la responsable de Progape.

En las redes de la protectora, que ha conseguido a lo largo de los años ir solucionando los problemas dotacionales más graves del albergue, van poniendo fotos cada día con los nombres de los animales perdidos, o los que urgen una familia de acogida pero que, como esa manada de perros mayores, no han conseguido a nadie que se los lleve a casa.

En estos momento hay una mayoría de gastos. Ahí las adopciones suelen ser más habituales, como van relatando los propios gestores de Progrape en su Facebook. A pesar de que al fallar la esterilización de muchos de los callejeros aumentan la entrada en el albergue.

La alimentación, higiene y veterinario están siempre garantizadas para todos en el albergue, pero apelan a la generosidad para quienes quieran hacer donaciones de comida, en particular bolsas de pienso. Son muchas bocas y, aunque la asociación no los abandona, toda ayuda es necesaria.

Viveck y Alenza, dos de los “abuelos” para los que la protectora es su único hogar

Ser distinto y no responder a los estándares tiene su precio hasta en el reino animal. No solo son los años, cierto grado de artrosis, como el que sufren patriarcas perrunos como Viveck, su condición de perros mestizos, que comparte con Alenza, lo que frena las adopciones de algunos canes. “También en alguna ocasión es que son perros especialillos de carácter”, indica Area, quitándoles peso, “lo que hace que a veces las familias que vienen buscan un animal los descarten” reconoce la cuidadora. Tal vez, más que agresivos, son desconfiados, porque muchos animales del albergue son la consecuencia de familias que no les han dado el mejor trato. En todo caso, la plantilla de trabajadores de Progrape es para ellos su familia y los reciben a su llegada con ladridos de alegría –en este caso multitudinarios– en un concierto coral de agradecimiento.

