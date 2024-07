Denuncian actos reiterados de vandalismo en Sarreaus

Desde el Centro de Desenvolvemento Rural O Viso, de Lodoselo (Sarreaus), denuncian actos vandálicos reiterados que consisten en romper, arrancar y hacer desaparecer algunos indicadores con la explicación y los códigos “QR” de un juego de pistas.

A principios de junio los vándalos actuaron en la pista número 3; en el primer fin de semana de julio, en la número 4 y en la noche de este sábado o durante la madrugada del domingo, en la número 1, así como en la explicación de la actividad con las indicaciones para su realización.

Desde el CDR lamentan que estos actos perjudican una actividad que iniciaron en el año 2021 bajo el título “Pobo - escola: aprender no pobo, do pobo ó pobo”. Se trata de una propuesta actualizada con códigos ‘QR’ que es una oferta más del CDR para “conocer nuestro medio rural, nuestra cultura concreta y particular. Esta actividad, un juego para todas las edades, consiste en hacer un recorrido por el pueblo de Lodoselo siguiendo un itinerario con paradas a lo largo de 12 puntos, siguiendo las huellas, en las que están colocadas unos códigos ‘QR”.

A lo largo de estos últimos años con este material, y con anterioridad con indicaciones, papeles y mensajes escondidos que colocaban y recogían “cada vez que queríamos hacer esta actividad, muchos grupos adornaron las calles del pueblo con su presencia y pasaron momentos que recordamos como gozosos”, aseguran desde Lodoselo.