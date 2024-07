Tras seis años de espera, el regreso a la plaza está más cerca: “La Xunta apoya las obras”

En junio de 2018, los comerciantes de la plaza de abastos de As Burgas iniciaban una nueva etapa en un edificio provisional en la Alameda. Era un periodo transitorio de solo 20 meses de obras después del que volverían al bello edificio civil del mercado, que data de 1928, una vez remodelado para adaptarlo a las necesidades de un mercado de una plaza de productos frescos del siglo XXI.

Seis años después y tras no pocas vicisitudes, entre ellas el parón por la pandemia o la pérdida de alguna subvención estatal, la vuelta “a casa”, una espera “muy larga para los placeros”, parece estar más cerca. “Estamos ilusionados y con muchas ganas, porque es falso que estemos a gusto en la Alameda y no queramos volver al edificio original”, explica Emilio González, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos número 1 de As Burgas, especialmente optimista.

"La Xunta nos da su apoyo para el remate de la obra y para garantizar algo fundamental para nosotros y para los clientes, como es la accesibilidad al edificio”, explica Emilio González.

Explica que, tras firmar el convenio por el que la Xunta costea el plan funcional, que dirá las necesidades del edificio histórico, tras su vaciado y restauración, ha detectado mucho interés desde la Consellería de Comercio “y la Xunta nos da su apoyo para el remate de la obra y para garantizar algo fundamental para nosotros y para los clientes, como es la accesibilidad al edificio”, explica Emilio González.

Hace unos días, el propio presidente de los placeros firmaba un acuerdo con el conselleiro de Emprego e Comercio, Xosé González y el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, crucial porque, además de financiarles ese plan funcional para saber qué precisa el edificio y cómo se distribuyen puestos y servicios, explica Emilio González, “es un momento especial,ya que por primera vez se da la coincidencia de que son dos ourensanos en esos cargos y su preocupación y sensibilidad es si cabe mayor. Están muy interesados en la plaza y el contacto con nosotros es constante”.

Una de las carencias que, a la espera de lo que diga el plan funcional, ya lamentan los placeros es la previsión de un montacargas de las mercancías para distribuirlas en las distintas plantas del mercado, después de la remodelación.

Para el presidente de la asociación de industriales de este mercado de abastos de As Burgas, una de las cuestiones que le tranquilizan “es que este plan funcional, que marcará todo lo que queda por hacer, que es mucho en la plaza, accesos demás, lo hará una arquitecta independiente, ajena a cualquier otra institución o colectivo. Con lo que salga de ahí se procederá luego a la ejecución de un proyecto de reforma urgente”, advierte. La conexión del parking de la plaza con el que esta bajo la Alameda, o un paso directo a la plaza desde el llamado puente murallón que mejore la accesibilidad son deudas históricas, pero, ahora, los placeros ven la vuelta a “casa” un poco más cerca.

“Hay 43 placeros en activo y todos quieren volver al antiguo edificio”

Alberto González, gerente de la histórica plaza, es otro de los encargados de que este mercado siga rodando pese a esa ubicación que desde hace 6 años bloquea el paseo central de la Alameda y no facilita tampoco, por su falta de espacio, el trabajo para los industriales. En estos momentos, la amplia mayoría ha resistido. “En la actualidad hay 43 placeros y placeras en el edificio provisional y, pese los gastos que pueda acarrear el traslado y la adaptación de sus futuros puestos, todos están dispuestos a continuar y quieren volver al antiguo edificio, cuando esté totalmente remodelado”, explica. Pescaderías, cafeterías, carnicerías, varios puestos de fruta, charcuterías, tiendas de congelados, queserías, panaderías y pastelería, varias floristerías o tiendas de productos gourmet siguen esperando el “regreso a casa”. El edificio provisional acoge una gran variedad de sectores, pero será el plan funcional ya en marcha, el que decidirá cómo se reubican en el mercado histórico y las necesidades, pues falta todo en el interior, es un inmueble desnudo, que no incluye ni la mínima infraestructura básica desde electricidad, iluminación, fontanería. “Este trabajo, que realiza un técnico independiente dirá todo lo que falta y lo más urgente; la urbanización exterior tampoco está hecha, esa es ya una necesidad la obra ejecutada hasta ahora”, explica el gerente.

El objetivo principal “es que todo pueda estar a punto y para que la plaza de abastos siga siendo un motor que genera riqueza y puestos de trabajo”, advierte Alberto González, pues de este mercado viven de forma directa o indirecta mucha familias, tanto los que tienen negocios como una gran cantidad de almacenes y distribuidores.

