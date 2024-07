Un ourensano misionero en Bolivia: "He visto a 22 asesinados por la mafia del narcotráfico"

Juan llegó a Etiopía en el 76. “Llegé con una revolución marxista, iban en contra de la religión, pensé que nos iban a echar pero no pasó nada”. Más sustos tuvo Antonio en una zona rural de Zambia: “Llegaron a entrar a mi casa y ponerme una pistola en la cabeza”. Miguel pasea por la muerte a diario. Es cura y psicoterapeuta en cuatro cárceles del sur de Bolivia, una de las zonas de Latinoamérica con más hacinamiento en las prisiones. Narcotráfico, droga, vandalismo y asesinatos son el pan de cada día. Sus historias son las únicas de misioneros ourensanos sobre el terreno que estos días están de visita en su lugar de origen. La foto de familia es mas grande, pero casi todos son retornados. Las misiones de la Diócesis de Ourense urgen relevo: una veintena se han vuelto de países en conflicto en los últimos años. Cerca de 80 ourensanos resisten en los lugares más remotos del planeta.

Foto de familia de misioneros retornados y de visita, junto al obispo. | // IÑAKI OSORIO / elisabet fernández

Antonio Fernández, misionero en Zambia, celebra disfrutar de la Fiesta del Pulpo de su Carballiño natal y huir un tiempo de colocar ladrillos. A este sacerdote que partió a las misiones en 1994 le toca hacer de todo en un área rural del país. “Soy ingeniero, constructor... Se hace todo. Estos días en Ourense no me tocará cargar cemento”, bromea. Gracias al dinero que aportan en las parroquias de Ourense para las misiones ,en Zambia construyen una escuela.

En los suburbios de Zambia

“Las grandes problemáticas son el agua, la sanidad, los embarazos precoces...”, relata este carballiñés, que ayer visitó la Casa de Ejercicios de la Diócesis de Ourense en una jornada dedicada a la labor de estos ourensanos en el exterior. Él está en una zona rural, más tranquila, donde urgen luz, “que es la que trae progreso” y carreteras asfaltadas. Antes estuvo en suburbios rurales, donde la seguridad escaseaba, “Un blanco en un suburbio era un blanco fácil”, se ríe ahora. A sus 59 años es el misionero más joven de Ourense, lo que da una idea de la necesidad de relevo en las misiones. No piensa en volver a corto plazo.

Miguel Sotelo, que ejerce de cura y psicoterapeuta en cuatro penales de Bolivia, acaba de cumplir 50 años de sacerdocio. No quiere regresar a Ourense, solo de visita. “No me adapto ni a esta Iglesia ni a esta sociedad, ya lo siento por mi familia”, sentencia. Denunciar injusticias le trajo varios problemas en Bolivia. “Yo lucho por la dignidad del ser humano, que en estas cárceles no existe. Me han amenazado de muerte y he tenido más de un problema por decir abiertamente que los penales son basureros humanos. El hacinamiento es terrible”, relata. En los nueve años que lleva en esta zona en conflicto, asegura ser testigo de 22 asesinatos en los penales, ejecutados por la “mafia del narcotráfico que manda en las cárceles”. Los presos no pueden dormir ni sentados por la falta de espacio.

El regreso más cerca

Juan González, administrador apostólico de la Diócesis de Hawassa, en Etiopía, agota sus cartuchos en la misión. Su regreso definitivo a Ourense está más cerca. “Llevo 48 años en el país, con un paréntesis de 15 que pasé en Europa. Hace cuatro me llamaron para sustituir al obispo en la diócesis donde empecé por unos meses, pero se alargó y ahora que sea lo que Dios quiera. No me dejan jubilarme”, señala. Y aunque asegura que lo provisional “se hizo largo”, se encontró con menos dificultades de las previstas.

“Cada vez hay que hacer más misión en Ourense”

La delegación de Misiones de Ourense organiza anualmente el encuentro entre misioneros, donde habitualmente comparten oración y comida los que se encuentran de visita en los meses de verano. La delegación prepara ya actividades para hacer más atractivas las misiones, ante la falta de relevo generacional. “Hay más de 20 retornados, sobre todo por la edad y por las condiciones en las que se encuentran muchos de los países, en guerra”, señalan desde la delegación de misiones. Quieren encontrar misioneros nuevos, conscientes de que “es una labor muy complicada, porque cada vez hay que hacer más misión aquí, en nuestra ciudad”. Con todo, apuestan por crear un grupo de jóvenes para acercar la misión y hacer una experiencia de voluntariado en países en conflicto. “La idea es meter el gusanillo de las misiones, tal y como está el mundo se necesita energía y vitalidad”, señalan. Uno de los proyectos logrados por misioneros ourensanos es un hospital en el sur de Bolivia, recientemente inaugurado. Tiene dos salas de internos – está en la cárcel – y ahora reivindican un médico permanente.

