Óscar Guzmán combina as podas no rural de Ourense coa escritura

Un nunca sabe cando pode aparecer a inspiración. Ata facendo unha poda en altura atopa o ourensán Óscar Guzmán ideas para futuras novelas. Este operario de zonas verdes da Deputación de Ourense atopou na escritura o seu segundo oficio, que agora compaxina como pode cos requerimentos dos montes ourensáns. Nesas paisaxes agóchanse as ideas ás que Guzmán vai dando forma. A súa filla, Alba Guzmán, ten moito de culpa: esta moza ourensá, gañadora de varios premios literarios, animou a seu pai a compartir a paixón polos libros. Agora acuden ás feiras xuntos, pero tralo mostrador, como autores que firman. Óscar Guzmán acaba de publicar “Pero...como morren as pegas?” (editorial Galaxia), obra coa que gañou o V Premio Literario Vilar Ponte do Concello de Viveiro. Con anterioridade publicou Os segredos de Teresa (2021), coa que inauguraba a saga do inspector Saladino Mariño.

–Segunda novela e segunda edición. Contento coa acollida?

Moito, máis ben é unha reimpresión. Sacámola a principios de xuño e puiden presentala na feira do libro de Ourense. Moi contento con este percorrido dun mes.

–Volve o inspector Saladino e desta vez hai un magnate ourensán do transporte que aparece morto. Por onde vai conducir ao lector?

–Son os mismos equipos policiais que había en “Os segredos de Teresa”, pero agora é outro caso totalmente diferente. Este magnate ten raíces portuguesas e a investigación vai desenvolverse por diferentes puntos da cidade e da provincia, chegando ata Portugal.

–De onde lle saiu a inspiración?

–Eu non son escritor de mapas, xurden as cousas na miña cabeza. Partiu de ver desde o balcón da casa dúas pegas e empezar a pensar como morrían. Un día pasando a carón dunha mansión, por traballo, volvín ver unha pega.

–Era unha sinal, entón.

–Si, parece que si. É unha novela de ficción que ten elementos da realidade. Por exemplo, hai un roubo de xoias que si sucedeu, unha mestura da historia, de sucesos reais.

–Que localizacións imos atopar? Recoñécense os recunchos ourensáns na novela?

–Si. Sae a cidade, o Cafe Forum, o bar Pepinillo, o Liceo... Tamén se despraza a Trives e hai moita zona da fronteira coa raia seca.

–Na primeira novela inspirouse nos espazos que atopaba como operario das zonas verdes. Segue sendo así nesta última?

–Si, segue sendo así, pero un pouco menor. Desta vez é máis a incidencia dos compañeiros, a moitos trato de trasladalos ás miñas páxinas coas historias que me van contando como operarios das zonas verdes. A inspiración xurde de aí. Eu traballo sobre todo na zona de Trives e tamén me inspira o ámbito urbano.

–Recorda como empezou a escribir? Por que?

–Pola miña filla, a escritora Alba Guzmán. Ela gañou un m ontón de premios literarios, como o Galicia Crea. Animoume ela a escribir. É certo que sempre me gustou ler, e esas historias de Agatha Cristie. Eu creo que lle transmitín eses valores a Alba e agora falamos de correcións, de historias... Foi ese empuxón que creo que necesitaba. Deumo a miña filla e a familia en xeral.

–Xa se ve vivindo da literatura? –

Xa me gustaría a min que iso sucedese! De momento, intentarei seguir medrando nisto porque conseguir un premio literario xa é importante.

–E xa ten ideas para unha novela nova ou é pronto? –

Xa teño una novela máis escrita, pero será fóra do contexto destas dúas. Creo que lle vou dar un tempo, porque quero presentala a outro premio literario. Eu escribo como satisfacción persoal.

