Incendios en templos ourensanos

Ourense cuenta con una amplia relación de daños y destrucción causados por los incendios y la caída de rayos que han generado un deterioro severo en el patrimonio monumental de la diócesis. La incidencia ha quedado documentada en las siguientes anotaciones.

Torre do Cristal (Vilanova dos Infantes) dañada por un rayo. | // FDV / Miguel Ángel González*

1998 febrero 2. Rosal. Oimbra

Capilla de Las Nieves. Incendio que destruyó varias obras. Como delegado diocesano visité el lugar. La capilla del siglo XVIII, con un añadido del XIX ardió la noche de este día por causa de un cirio. El retablo barroco del siglo XVIII quedó calcinado en su parte derecha. Así mismo la imagen de talla barroca de San Antonio de Padua. El cáliz de plata liso torneado y las vestiduras así como las imágenes de pasta madera o escayola. Resultaron afectadas pero recuperables las tallas de San José y San Gregorio y la de la Virgen que es de bastidor. (Informe personal 1998 febrero 3.)

1999. San Pedro de la Torre

Capilla de Nuestra Señora de Vilar. Incendio parcial de imágenes. Arciprestazgo de Cortegada. Capilla de cantería, grande, la capilla mayor parece de épica posterior y mejor labra, Única nave, cubierta a dos aguas. Espadaña incompleta. Retablo de estilo barroco fechado en 1857. Talla de Nuestra Señora siglo XVII. Otra curiosa de piedra siglo XVI. San Antonio de Padua barroco en parte quemado por una vela. San Roque, talla barroca de interés siglo XVIII, un lado carbonizado. (Inventario 1999).

2000. Ourantes

Incendio en la iglesia parroquial

El incendio causado por velas ennegreció con el humo todos los retablos e imágenes con fecha 2 de mayo. El cura administrador, Manuel Carrasco Carrasco, solicitaba autorización al Obispado para “proceder a la limpieza de retablos y tallas ennegrecidas por un incendio.” (Obispado Rgtro nº 37/2000).

2000, abril 21. Entrambosríos

Incendio en la iglesia parroquial

La noche madrugada del Viernes Santo ardió la iglesia. Toda la nave con el artesonado de tradición mudéjar y el retablo lateral barroco con sus imágenes, así mismo la sacristía con todo su ajuar quedó totalmente calcinada. No se aclaró si fue intencionado o un corta circuito. (Informe personal. 2000 abril 22).

2001 mayo 8. San Mamede da Canda

Casa rectoral. Ardió la casa entera. Se perdieron en el siniestro los archivos parroquiales. Fruto de algún descuido del sacerdote de edad avanzada.

2002 septiembre 3. Santo Tomé de Maside

Los dos retablos barrocos situados en la nave fueron incendiados de modo voluntario en la noche. Quedaron reducidos a pavesas sin que se pudiera salvar nada.

2002 octubre 23. Beade

Capilla de la Misericordia. Intento de incendio y robo. Entre el 23 y 26 intento de quemar la imagen y el retablo, robo de un cáliz de poco valor. El 28 de octubre se presentó denuncia ante la Guardia Civil. (Comunicado del sacerdote. Obispado Carpeta Beade)

2002 diciembre 29. Longos

Capilla de San Benito de Marañao. Retablo e imágenes, incendio. El retablo de estilo rococó y las imágenes (San Benito, Inmaculada) fueron incendiados de modo voluntario en la noche. Quedaron reducidos a pavesas sin que se pudiera salvar nada. (Dato personal 2002)

2002 diciembre 29. Vilela (Punxín)

Iglesia y retablos de la iglesia parroquial. Fue uno de los más graves incendios por la importante pérdida de obras de arte provocado por un perturbado el último domingo de diciembre del año 2002. Nos queda fotografía de las obras siniestradas como única referencia para valorarlas y conservar la memoria. Es el mismo perturbado de los anteriores incendios de este año y en esta zona. Detenido en marzo de 2003 resultó ser un vecino de Poio de 66 años en tratamiento psiquiátrico que responde a las iniciales L. C. C. y que declaró era una venganza contra la Xunta de Galicia y el Presidente Fraga por no séque reclamaciones.

Las obras perdidas son todos los retablos y sus imágenes barrocas del siglo XVIII, algunas debidas al notable escultor Pedro Romero. (González García, Miguel Ángel. “Pedro Romero, un escultor barroco desconocido en el arte de Ourense”. PORTA DA AIRA Nº 10. Ourense, 2004, pgs 323-336).

2002 noviembre 26 Astureses

Capilla de La Saleta. Por parte de del jefe provincial de la Policía Autonómica se nos ha dado traslado de agresiones en esta capilla, Se trata de agresiones de pintadas y un incendio en este caso fortuito y sin consecuencias. (Obispado Carpeta Astureses).

2005 agosto 23. Infesta (Monterrei)

Iglesia parroquial. Consecuencia de los graves incendios forestales. Ardió la cubierta y al desplomarse ardió todo el mobiliario del templo, a excepción de la sacristía. Un gran incendio sitió la localidad por todos sus flancos y solo fue posible proteger las viviendas. La iglesia, ubicada a unos 200 metros del núcleo de población, fue pasto de las llamas y quedó totalmente arrasada. «Cando nos dimos conta xa non había nada que facerlle», relata Manuel Rivero, presidente de la asociación de vecinos y trabajador en la lucha contra incendios. (La Voz de Galicia, 14 de enero de 2008).

2010 julio 29 Ourense

Capilla de Los Remedios. Retablo e imágenes, incendio de la ermita. A primeras horas de la madrugada se descubrió estaba incendiándose la ermita de los Remedios. Acudieron los bomberos pero no se pudieron salvar ni la imagen ni el retablo neogótico. Quedaron calcinados los retablos laterales del siglo XVII y se perdieron los cuadros exvotos de Milagros obrados por la Virgen. Parece que la causa ha podido ser un cortocircuito. (Dato personal 2010 y abundantes datos en la prensa local del día 30 y siguientes).

Tormentas y rayos

1736 julio 5. Ourense

Torre de la Catedral. “Rayo en la torre de las campanas. propuso Arce he debiendo celebrarse el día de ayer como la mayor solemnidad por ser la traslación de nuestro patrón San Martín se echaba de menos el culto por haber caído ayer un rayo en la torre de las campanas, muerto uno de los que las tocaban y hecho otros algunos daños que hasta ahora no hubo tiempo de reconocerlos era justo se celebrase esta fiesta con toda solemnidad y se acordó que a lo adelante perpetuamente se celebren las vísperas y misa de este día a ocho con procesión de capas y se dote esta fiesta con un ducado a cada prebendado llegan en los enfermos y ausentes de la ciudad, pero los que estuvieren en ella no puedan ganar la dotación de Barba ni con otro pretexto y que mañana se cante una misa de gracias al santo Cristo llevando procesionalmente a Nuestra Señora de reza por el beneficio de no haber hecho el rayo mucho mayor estrago, y que esta tarde se empiece un novenario de letanías a Nuestra Señora de Reza para que Dios nos libre de mal tan riguroso”.

1736 julio 09. Ourense

Torre de la Catedral. “Rayo en la torre. Propuso el señor Sáenz, fabriquero, que era notoria la ruina que ocasionó el rayo el día cuatro en la torre de las campanas y cada día se hallaban vestigios de ser mayor por lo que consideraba en medio de no haber medios algunos para ocurrir al remedio ser indispensable llamar quien no reconozca y que sea maestro de toda satisfacción por si se puede evitar mayores daños interin. Dios nos concede algún remedio para subvenir a tanto como necesita la Iglesia de reparos acordó si que dicho señor escriba a Padrón pidiendo venga el padre carmelita maestro de obras que corre con la obra de aquel convento para que la reconozca y no pudiendo ser este se llame el benedictino de Samos.

Limosna a la madre del que mató el rayo. Leyose memorial de Francisca do Pozo viuda vecina de esta ciudad, madre de Esteban González, niño de la sacristía que mató el rayo el día cuatro de atento que este muchacho era su único asilo y de se le de una limosna para su remedio. Dejose al arbitrio del señor fabriquero el socorro.

1736 agosto 14. Torre maestro que la reconozca. Acordose que el señor magistral respecto el maestro de obras Carmelita de Padrón han muerto se determine a quien se ha de llamar para que reconozca el daño que hizo al rayo y se dejó al arbitrio de dicho señor para que para ello se acompañe si lo considerase preciso del señor que sea de su agrado.

1736 septiembre. Ruina de la torre.

Dio cuenta el señor magistral fabriquero haberse reconocido la ruina de la torre por el religioso benedictino maestro de obras y por el maestro Sarrapio, y que uno y otro dicen era mucha obra y de mucho coste. (ACO ACTAS CAPITULARES, Libro 22 fol 170 y 170 vº y 171 y 178 vº)

1783. Celanova

Cúpula de la iglesia del monasterio. “Haviendo caído un rayo en la media naranja la noche del nueve al diez de Febrero de 1783 y derribando la linterna con que remataba dicha media naranja y el corredor de piedra que le circundaba por la parte de afuera y hecho otros varios estragos, se reedificó todo de nuevo, poniéndolo en el estado que antes tenía, para lo que dieron el P. Fray Alonso Ruamill reales; el P. Fray Benito Pedrosa, dos mill reales; el P. Fray Veremundo Ruiz, dos mill y doscientos; el P. Fray Millán Diaz dos mill y el P. Fray Anselmo Velasco seis mil doscientos cincuenta rls y 16 mrs; y todo este dinero se entregó a Fray Plácido Iglesias que corrió con la obra de la cantería y a cuenta de la casa se pusieron en las ventanas de la dicha linterna vidrieras dobles cristalinas, aseguradas con barrotes de yerro y rejas de alambre para su resguardo. (Estado en que su paternidad el P. Mtro Montenegro deja el Real Monasterio de San Salvador de Celanova). (SERRANO, Luciano. “El monasterio de San Salvador de Celanova en 1785”. Galicia Histórica nº VII Santiago 1903 pg. 493.)

(*) Archivero diocesano