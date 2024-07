La hazaña mayor de Menor

“¡Feito!” podría haber exclamado ayer, sin arrugarse, Luis Menor, remedando la frase de guerra del padre del baltarismo, José Luis Baltar, cada vez que había cumplido –o no– alguno de sus compromisos. El nuevo presidente del PPdeOU ha conseguido culminar, sin ruido y sin que se advierta, por ahora, resto de sangre en los escaños, lo que ni Mariano Rajoy consiguió en 2010, cuando Manuel Baltar se presentaba por primera vez para presidir el partido en la provincia, en una clara sucesión dinástica del padre, y el entonces presidente de la nación y del PP le colocó un candidato alternativo, en otro intento fallido por laminar el baltarismo.

Luis Menor, Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo. | // BRAIS LORENZO / M.J.A.

¿Será su condición de hombre de físico discreto y con gafas, capaz de zafarse con su caja de herramientas, entre las piernas de los goliats, sin que nadie lo vea? ¿Será que, a sus grados de diplomado en Educación, abogado y a su profesión de secretario de juzgado, suma, según biografías autorizadas, cursos de Criminología que le pernitieron detectar con habilidad de un CSI las heridas del PPdeOU?

El abrazo de los líderes. / Brais Lorenzo

Lo cierto es que Menor ha conseguido una hazaña mayor, cumplir los hasta ahora fallidos encargos de Génova para que el PP dejara de tener feudos independientes, como el del baltarismo, y lo ha hecho sin necesidad de cargarse a Baltar, solo adelantándolo a la velocidad adecuada.

Manuel Baltar aplaude durante el congreso del PP en Ourense // BRAIS LORENZO / M.J.A.

De hecho ayer, el último barón del baltarismo y ahora senador aplaudía, discreto pero sincero y fiel en sus gestos de agradecimiento, al reconocimiento y abrazos que le tributaba la cúpula mayor del PP, como miembro de una saga que fue nicho inagotable de votos ya desde los tiempos del patriarca y con Manuel Fraga como presidente en Galicia. Cada vez que el de Vilalba trataba de toserle al baltarismo, el padre viajaba a Santiago con su dosier –hay fotos incluso en las que el de Esgos aparece camino a Raxoi con una carpeta con el título “Resultados electorales” bajo el brazo– y hacía callar hasta al último bastión vivo del franquismo.

Ayer, el Paco Paz, un pabellón deportivo construido en la etapa de José Luis Baltar y al que le dio el nombre de uno de los miembros de su clan clientelar que había fallecido en un fatal accidente, era un caleidoscopio de edades, sensibilidades, orígenes, todo ello ya en pleno siglo XXI.

Luis Menor nunca habló de boinas y birretes en su nueva ejecutiva, el eterno dilema familiar del PP gallego, solo reconoció que uncía renovación y experiencia. Algún exalcalde ya entrado en años lo comentaba entre risas ayer : “A mí eso de que no haya edadismo me viene muy bien” , señalaba.

Pero hubo más que una varita mágica para dar la victoria a Luis Menor, su capacidad para detectar fiebre en el partido cuando apenas lo ha acusado el termómetro. Eso le permitió “desactivar”, palabra clave, una pequeña rebelión, en vísperas de este congreso, de algunos regidors, que trataban de buscar a un candidato alternativo.

El abrazo de los líderes / Brais Lorenzo

La intifada no tenía muchos mimbres para progresar y la promovían unos pocos alcaldes y alcaldesas, algunos con las cuentas municipales a cero. El motivo principal eran los celos, pues cuando llegó a la Diputación Menor, “el unificador”, decidió repartir de forma equitativa entre todos los concellos y al margen de su signo político los fondos de cooperación. Algo nunca visto. “¿Cómo voy a ganar yo la alcaldía si le da dinero para obras a un alcalde del PSOE?”, oyeron quejarse a algún candidato del PP en la oposición. Pero Luis Menor, además de su personalidad múltiple (en lo profesional) de profesor, abogado, secretario judicial... o criminólogo, es el mejor fontanero para arreglar las grietas en las tuberías del partido –tiembla Tellado– y va a dar más sorpresas. Bajo, que no pequeño, dicen que ya tiene jugada alternativa para poder prescindir de ese siempre difícil voto de Jácome que le da la mayoría en la Diputación. El tiempo lo dirá.

La lista interminable

La nueva directiva del partido en Ourense es un reflejo de ese deseo de consenso e integración, de modo que al que no puede, por edad u otra condición personal, darle un puesto activo se le otorga una vocalía, pasa al apartado de veteranos o se incluye en el apartado de miembros natos. En los puestos principales del nuevo comité ejecutivo están el presidente, Luis Menor, al que acompañan Marta Nóvoa, como vicepresidenta, Sandra Quintas, secretaria, y Luis Vergara, gerente. Ignacio Campo asume la presidencia de Nuevas Generaciones y se crean 13 vicesecretarías: Organización, con Manuel Pardo; Igualdad, para Elena Freijedo; Movilización y Atención al Afiliado, que asume Jaime Sousa; Emigración, con Antonio Rodríguez Miranda al frente; Coordinación Territorial, que ocupa Ricardo González; Vicesecretaría de Termalismo, para María Belén Gómez Quevedo; Turismo, bajo la dirección de Xosé Manuel Merelles; Educación, con Jesús Vázquez Abad; Sanidade, que ocupa Santiago Camba; Servicios Sociales, con Amparo González; Medio Rural, para José Antonio Armada; vicesecretaría de Deporte, con Marta Míguez; y Xuventude, que asume Manuel Alexandre Nóvoa. A eso se suman los 9 comités, desde electoral hasta el de veteranos y otros 14 coordinadores de área desde Medio Ambiente, Política Europea, Vivienda, y demás. Finalmente 22 vocales y cuatro vocales más son por “designación del presidente”, y conjugan esta en apariencia interminable lista, que no pretende otra cosa, según miembros del partido, que dar espacio, o al menos no excluir, a personas que parten de modelos de entender la política a veces discrepantes, y que llegaron a ella en épocas muy diferentes.

