El juzgado ratifica que Jácome vulnera derechos de participación de la oposición y les falta al respeto en los plenos

La portavoz del grupo municipal del PSdeG en el Concello de Ourense, Natalia González Benéitez, interpuso una demanda por lo que consideraba una vulneración de sus derechos fundamentales ante las reiteradas interrupciones por parte del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome durante los plenos, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo le ha dado la razón y afirma que el alcalde vulneró en el pleno del 26 de octubre del año 2023 el derecho a la participación política y no imperó “el respeto” a la concejal. La sentencia recoge que “cuando los concejales estén en el uso de la palabra, ejerciéndolo con corrección, sin alejarse de la cuestión debatida y el tiempo razonable que se le concedió para participar en el debate, no cabe que, en aras de una no bien entendida facultad de dirección o de orden, el Alcalde interrumpa a quién legítimamente y en el ejercicio de su función representativa, hace uso de su turno de palabra”.

También indica la jueza, que las interrupciones “impiden el debate, sosegado que el regidor debe garantizar, incluso una verdadera participación de los concejales” y es una extralimitación del ROF y que puede suponer una conculcación del derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución Española”. La magistrada entiende que la actuación de Jácome en el pleno del 26 de octubre, "supone una extralimitación de las facultades de dirección y de orden que tiene atribuidas por la normativa” y que los términos y expresiones” que dirige a Natalia González, “no corresponden con el respeto institucional que debe imperar”. Condena a publicar el fallo en la web del Concello, pagar 400 euros de costas procesales y leer este fallo en el próximo pleno.

Suscríbete para seguir leyendo