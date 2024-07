El vecino que le quemó la casa acepta tres años de cárcel y no podrá acercarse a ella antes de un lustro: “No quiero verlo más”

Un incendio intencionado que fue obra del otro único habitante de la aldea, con el que mantenía malas relaciones desde hacía tiempo, redujo a cenizas, a un estado de completa ruina, el hogar de Elena. A causa del fuego, provocado en ausencia de la mujer por su vecino Vicente B. L., que utilizó un mechero y un disolvente de pintura como acelerante, fallecieron tres perros y un gato.

El acusado, de 67 años, permanece en prisión provisional desde 2023. Los hechos fueron cometidos en la pequeña localidad de San Bartolomeu de Freixa (Boborás) la tarde del 14 de abril de ese año. Este jueves se celebró el juicio, en el Penal Número 2 de Ourense. El hombre admitió su participación y se conformó con una condena de tres años de prisión, una multa de 720 euros así como una prohibición de comunicarse o de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a los 500 metros, durante un periodo de cinco años.

Como ambos residían muy cerca, la pena de alejamiento supone, en la práctica, que el hombre no podrá regresar al pueblo, o quebrantará la orden, lo que constituiría un nuevo delito. Según su defensa, no pretende volver una vez salga de prisión. Así lo espera la víctima, pero la mujer recuerda que, con anterioridad al incendio, el acusado ya incumplió una medida de alejamiento.

El incendio provocado por el vecino arruinó la casa. / FdV

“No estoy conforme con la pena, pero me lo tengo que tragar como todos estos años, qué voy a hacer”, decía la víctima tras el juicio. “No quiero verlo más, es lo único que pido”, añadió la perjudicada. En su declaración en la vista –compareció desde otra sala del juzgado, para no tener que compartir espacio con el delincuente–, la mujer lamentaba que el incendio destruyó el que era “mi hogar y el de mis cuatro hijos”. Desde que perdió la vivienda –dos construcciones en origen, que la mujer reformó hace dos décadas–, Elena vive en una casa más pequeña de la aldea, pero que carece de los servicios mínimos, “no hay ni baños, ni tengo dónde recibir una visita”. La intención de la mujer es reconstruir la casa.

La acusación particular: “Le causó un daño a ella y a sus hijos y le arrebató de manera cruel a sus mascotas, miembros más de la familia”

La Fiscalía, la acusación particular y la defensa del encausado acordaron una condena en el aspecto penal de la responsabilidad. Hay distintos pareceres, en cambio, en cuanto a la indemnización que debe satisfacer el autor de los hechos. La magistrada del Penal 2 resolverá ese aspecto en la sentencia.

Discuten la indemnización

La aseguradora esgrime que el valor de la casa antes del incendio era de 147.600 euros, pero que fue asegurada por 123.120. La empresa consignó en el juzgado un total de 115.519,39 euros para indemnizar a la perjudicada. La Fiscalía considera que la compensación estaría saldada con esa cifra, y solicita que el encausado satisfaga a la compañía la cantidad. La defensa solo acepta una responsabilidad civil para el incendiario de, como máximo, 86.694 euros. La acusación particular plantea una reclamación muy superior, de casi medio millón.

Las distintas partes, con el acusado en el banquillo, durante el juicio en el Penal 2 de Ourense, ayer. / A. PÉREZ

“Le causó un daño a ella y a sus hijos y le arrebató de manera cruel a sus mascotas, miembros más de la familia”, subraya la abogada de la víctima. “Lo más justo” –continúa– sería una indemnización de 407.500 euros –la cuantía necesaria, según un perito, para construir según la normativa vigente una vivienda desde cero, tras demoler la estructura que quedó inservible tras el incendio–, más otros 24.969,26 euros por los bienes que había en el interior –es la valoración de un perito– y los 1.246 euros en los que un experto fijó la indemnización por los animales. Además, la acusación particular sostiene que hay motivos para resarcir a la mujer por el daño moral sufrido. Por este concepto solicita 20.000 euros.

“Una semana antes de que me quemara la casa estaba reformando la habitación que está enfrente a donde él tiene la suya”, recordó la perjudicada en el juicio. Una pulsera es el único recuerdo que le ha quedado de su madre, tras malograr el fuego otras pertenencias. “Me quedé corta con lo que describí entre los bienes afectados”, asegura. Desde tres años antes del incidente, “ya no podía salir de casa y me dediqué a renovarla”, añadió.

Prendió fuego en tres puntos

Con un mechero y un disolvente para pintura como acelerante, Vicente B. L. prendió fuego a la casa en tres puntos diferentes. Uno de los focos estaba en el dormitorio de la planta baja y otros dos, en la planta superior, así como en unos leños de madera. La investigación no ha podido determinar cómo consiguió el acusado acceder a la casa.

Los desperfectos en la vivienda –sin incluir a las mascotas fallecidas ni el mobiliario– fueron cifrados en un total de 59.290,43 euros por un perito, que en el juicio aludió a un encarecimiento de un 8 al 10% por la subida de precios en el sector. Además, el coste de los gastos de extinción fue de 1.730 euros. Los bomberos del parque de O Carballiño y agentes forestales actuaron en el operativo de emergencias.

Sobre la cuantía de la indemnización que deberá asumir el encausado se pronunciará la magistrada en la sentencia. El aspecto penal de la causa ha quedado zanjado tras el reconocimiento de los hechos del encausado. El acuerdo entre las distintas partes reduce a tres años de prisión y a cinco de alejamiento la petición inicial, que en el caso de la Fiscalía era de cinco y de ocho años, respectivamente.

Suscríbete para seguir leyendo