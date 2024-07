El TSXG cierra la puerta a que el Sergas sea responsable civil por el asesinato de Velle

En el juicio con jurado por el asesinato de una joven en A Batundeira (Velle, Ourense) en febrero de 2021 –un ataque en el que, además, el novio de la víctima resultó herido muy grave–, no figurará el Sergas como parte y posible responsable civil. Las acusaciones particulares querían que la administración sanitaria rindiera cuentas porque el acusado, Diego R. T., era un paciente psiquiátrico que no tomaba la medicación desde hacía meses. Consideraban que el organismo sanitario debería comparecer como el posible responsable civil subsidiario.

Tras salir de madrugada de su casa con la excusa de ir a matar unos conejos y llamar en la vivienda de los vecinos, el acusado atacó presuntamente a cuchilladas a la chica A. B. R., de 22 años, que falleció, y dejó malherido a Á. B. F., novio de la víctima y primo del encausado. El superviviente pudo alertar a su padre e identificó a Diego como el atacante cuando llegaron los policías. Por si acaso no lograba aguantar, había escrito con su propia sangre el nombre del autor en el suelo, para que se supiese quién había sido. Tras el crimen, el encausado tiró el cuchillo en una finca próxima, regresó a casa y se metió en la cama, dicen las acusaciones en sus escritos.

Aunque estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide desde 2016 y desde hacía nueve meses no tomaba el inyectable que necesitaba para controlar su patología, los forenses creen que Diego R. T. fue consciente de los hechos brutales que cometió. Tanto el juez instructor como la Audiencia Provincial descartaron la consideración de responsable civil del Sergas en fase de instrucción e intermedia del procedimiento. “No cabe extraer infracción de norma reglamentaria de naturaleza sanitaria, ni relación causal entre el tratamiento sanitario pautado (en el marco de la eventual infracción negligente precedente) y el doble hecho doloso perpetrado”, expuso la Audiencia en octubre de 2023. Una frase idéntica a la que ya había empleado el tribunal en un auto de diciembre de 2022.

Aludían a una posible culpa ‘in vigilando’ de la administración

Una de las acusaciones particulares –la que representa a la familia de la joven asesinada– recurrió el pasado abril ante el TSXG, en un incidente de cuestión previa al próximo juicio con jurado, para que el alto tribunal gallego admitiera la citación de la administración sanitaria, por una posible culpa ‘in vigilando’, debido a la supuesta falta de control de la enfermedad mental del encausado. En una resolución del 4 de julio, la Sala de lo Civil y Penal desestima la apelación. El auto es firme. Ya no cabe recurso.

“No podemos compartir la posición del apelante (...) La responsabilidad civil que se propugna no sería tanto un hecho sino la consecuencia jurídica de las circunstancias de un suceso”, introduce la sala en el auto. “Para fijar la responsabilidad civil del Sergas sería preciso que, como hecho de enjuiciamiento, se incluyeran las circunstancias de las que pudiera derivar”. Pero el TSXG indica que “no se hace mención alguna, en el relato de hechos, a circunstancia que pudiera determinar esa declaración”.

La sala señala que la acusación particular pretende “la declaración de una posible responsabilidad civil de carácter subsidiario al margen de hechos que la respalden”. El TSXG añade que “no es viable esa posición”. Los jueces señalan que “cuestión diferente hubiera sido la inclusión en el relato de hechos de ese cúmulo de sucesos fundamentadores de la buscada culpa in vigilando, pero no es el caso”.

El planteamiento de la acusación particular –amplía la sala en el auto que da carpetazo a la petición– “excede” de lo que es posible considerar como cuestión previa según la ley del jurado, “pues, reiteramos, no se pretende una extensión del enjuiciamiento a hecho alguno, sino a una consecuencia carente de soporte fáctico, o sin soporte fáctico susceptible de ser enjuiciado por el tribunal de legos” (en alusión al jurado).

El primer caso en Ourense en el que se pide la prisión permanente revisable

Las acusaciones proponen una condena de entre 24 años de cárcel –la petición de la Fiscalía– y la prisión permanente revisable, la que pretenden los abogados de la familia de la asesinada y del superviviente, que observan agravantes de ensañamiento y de alevosía. Esta medida, por el momento, nunca se ha aplicado en la provincia. En el caso de que no prospere, las familias solicitan como alternativa un total de 40 años de prisión. Diego R. T. permanece entre rejas desde su detención en febrero de 2021.

Sin fecha aún para el juicio

La Fiscalía admite la existencia de una atenuante analógica de la responsabilidad criminal de alteración psíquica. Considera que el acusado actuó “con su conocimiento y comprensión del acto afectado de forma moderada, debido a una interpretación errónea de la realidad, y en menor medida afectada la actuación conforme a esa comprensión”.

La defensa no reconoce el relato de hechos de las acusaciones y discute la calificación jurídica, al no apreciar ni ensañamiento ni alevosía en la conducta de Diego R. T. En su opinión, el ataque fue un homicidio. La abogada plantea una eximente completa de anomalía psíquica o, de manera subsidiaria, una atenuante. El juicio con jurado se celebrará en la Audiencia Provincial de Ourense. Por el momento no se han señalado las fechas.

