La alcaldesa de O Irixo rechaza una cuestión de confianza

La alcaldesa de O Irixo, Susana Iglesias, declinó ayer en sesión extraordinaria solicitada por el PP, someterse a una cuestión de confianza ligada a los presupuestos. La edil asegura que seguirá adelante en la alcaldía, y que llevará los presupuestos al próximo pleno ordinario que se celebra el día 30.

En la votación solo la concejala de Servicios Sociales, Tamara Cibeira, e Iglesias votaron en contra de presentar dicha cuestión, ambas de Xuntos polo Irixo. Juan Manuel Villanueva, del mismo partido, votó a favor al igual que los cuatro ediles del PP, mientras que los dos concejales socialistas, que conforman el bipartito, se abstuvieron.

El pleno extraordinario de la corporación municipal del Concello de O Irixo, celebrado ayer a instancias del PP, apenas duró cinco minutos, y no logró que la alcaldesa presentara la cuestión de confianza, a pesar de los cinco votos a favor y dos abstenciones. Asegura que el gobierno bipartito que preside “seguirá adelante” y que los presupuestos, rechazados por Villanueva y los populares, volverán a presentarse. La alcaldesa asegura que serán los mismos, sin ningún cambio, y de no aprobarse la alternativa sería trabajar con unos prorrogados.

Desde el PSOE, Iago Fariñas argumentó la abstención en que lo que el PP pidió “es competencia exclusiva de la alcaldesa, y el pleno no tiene competencia, y lo que decida el pleno no tiene importancia”.

Dispuestos a negociar

El portavoz del PP, Manuel Cerdeira, observó que gobernar sin presupuestos es bastante difícil y que si no quiere la moción de confianza tiene que buscar apoyos. Le ofrece “una segunda oportunidad” para aprobarlos. Por su parte, Villanueva esperará una semana “por si intenta negociar con alguien y, si no, se tomarán otras medidas”. Propone llegar a un consenso: “nosotros no nos cerramos a sacar los presupuestos adelante”, y asegura que están dispuestos a negociar, ya que “cómo se van a seguir pagando las cosas” porque no ve viable seguir con unos presupuestos prorrogados ya que “se ha cogido dinero de partidas que no había. Es complicado”, concluye.

