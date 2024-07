Los talleres de salud impartidos por sanitarios de atención primaria seguirán activos este verano

Un total de 11.656 ourensanos de todas las edades participaron durante el primer semestre de 2024, en alguna de las más de 630 intervenciones de salud comunitaria organizadas por el personal de atención primaria, para mejorar y mantener la salud, fomentar la prevención o cuidado de la enfermedad en los barrios, ayuntamientos, colegios o colectivos de pacientes de cada centro de salud.

Este elevado volumen de intervenciones llevadas a cabo por más de cien profesionales –enfermeras, médicos, especialistas en enfermería familiar y comunitaria, enfermeras especialistas en pediatría y salud mental, matronas, fisioterapeutas, higienistas dentales, trabajadoras sociales, nutricionistas, residentes, PSX, farmacéuticos, odontólogos y técnicos de rayos– con la colaboración de alumnos de enfermería y otros profesionales como técnicos de emergencias sanitarias, han convertido a los sanitarios de Ourense en referentes en esta línea de trabajo.

Así lo destacan desde el área sanitaria, al tiempo que señalan que estas iniciativas no solo no dejan de crecer, sino que no se detiene durante el verano. Esta misma semana están programadas cinco nuevas actividades impartidas por toda la provincia con diferentes temáticas, desde la nutrición y la seguridad alimentaria a consejos frente al calor o primeros auxilios.

Este lunes tuvo lugar en la Casa do Concello de O Irixo, un taller de seguridad alimentaria y cuidados frente a calor impartido por la enfermera y nutricionista del centro de salud de O Carballiño dirigido a los vecinos de la comarca. Los próximos días se celebrarán otros cuatro talleres en A Valenzá, SeixalBo y Verea con temáticas variadas como la importancia de la alimentación para la prevención vascular, el documento de instrucciones previas o primeros auxilios.

Además, durante los meses de verano el personal sanitario de atención primaria tiene programados varios talleres destinados a la población en general sobre cómo protegerse frente al sol, cómo actuar frente a los ahogamientos, cómo evitar las intoxicaciones alimentarias o cómo actuar en los atragantamientos o en las situaciones de riesgo más frecuentes en verano.

Nuevo coordinador

Por otro lado, desde principios de este mes de julio estas actividades están siendo coordinadas por el enfermero Cristian Vispo López junto a Verónica Civeira, nombrada recientemente subdirectora de Enfermería de Atención Primaria.

Cristian Vispo López alcanzó en 2012 la diplomatura en Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense, adscrita a la Universidad de Vigo, y posee una extensa formación postgrado con un máster en atención sanitaria, gestión y cuidados de la Universidad de Santiago de Compostela, además de titulación de experto en Dirección y Gestión de Servicios de Salud y también en la Gestión de Recursos Humanos.

Su experiencia laboral estuvo vinculada desde 2014 a la atención primaria ourensana trabajando en diferentes centros de salud de la provincia, así como en el área de pediatría y en los distintos puntos de atención continuada (PACs) del área sanitaria. Además trabajó como enfermero en varias unidades de hospitalización del CHUO.

Vispo, que será también el responsable del área de cronicidad, considera que “la prevención y la promoción son pilares básicos de nuestro sistema sanitario, empoderar a los pacientes, hacerlos corresponsables de las decisiones que afectan a su salud, trabajar con la comunidad, salir de las cuatro paredes de los centros de salud es, una necesidad prioritaria”.

Resalta que desde los centros de salud del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco, “se lleva trabajando años en esta dirección, trabajo que se vino reforzado que elaboración de los planes de salud local ya implantados en varios servicios de nuestra área sanitaria y sobre todo con la puesta en marcha de la estrategia de salud comunitaria gallega”.

