Una denunciante de agresión sexual: “Me bloqueé, no pude gritar, tenía mucho miedo”

Un joven de Xinzo, ayudado por una intérprete –él es natural de Marruecos– se declaró ayer inocente de un delito de agresión sexual, asegurando que no había visto nunca antes a la supuesta víctima, otra joven que denunció que este hombre la abordó el pasado 5 de junio de 2022, cuando ella volvía sola a casa, de madrugada, en un callejón en el que, según su relato, le obligó a practicar sexo oral. La fiscal definió como “coherente, sin entrar en contradicciones ni antes ni ahora” la historia de la joven, que ayer se derrumbó en varias ocasiones durante su declaración en la sala de la Audiencia Provincial. “Le dije muchas veces que no, creo que se me entendió bien”, señaló ella. Sin embargo, el Ministerio Fiscal solicita la absolución del acusado porque “desafortunadamente”, indicó la fiscal, el relato “adolece de corroboración periférica”. Es decir, las pruebas aportadas no resultan suficientes para condenar al denunciado. La supuesta víctima tardó dos días en denunciar los hechos a la Guardia Civil: este transcurso de tiempo, así como el que tardó en acudir al médico –una semana– son relevantes para que el Ministerio Fiscal se incline por no desvirtuar la presunción de inocencia del joven. La acusación particular pide 15 años de cárcel para el hombre.

No se separó de sus amigos

El acusado aseguró que la madrugada en la que supuestamente ocurrieron los hechos denunciados él estuvo toda la noche con sus amigos. Precisamente estos, que durante el juicio declararon como testigos, se definieron como “hermanos” del denunciado y aseguraron que no se separaban “nunca”, ni siquiera para ir al baño, por lo que, siguiendo la versión de los chicos, sería imposible que aquella noche su compañero agrediera sexualmente a la joven. El denunciado no refirió que se encontraba con los colegas que declararon ayer durante las fases de instrucción del caso, asegurando que en aquel momento “estaba estresado, no entendía lo que me decían” los agentes. Con todo, terminó respondiendo a varias preguntas durante la vista sin la ayuda de intérprete. El propio presidente del tribunal, Antonio Piña, preguntó al joven si de verdad no entendía las preguntas en español, porque creía que sí.

“Le dije que no muchas veces”

La denunciante se ratificó en los hechos que denunció ante la Guardia Civil dos días después de lo ocurrido. Sobre el transcurso de este tiempo, señaló que “estaba en shock, bloqueada, y tenía miedo de contárselo a mis padres”. La joven relató lo que sucedió aquella noche de madrugada del 5 de junio de 2022. Según su versión, “le dije que no repetidas veces y él dijo que lo íbamos a pasar bien”. Relató que ella se iba para casa después de una noche de fiesta cuando echó la vista atrás y notó “que alguien me seguía”. Atravesó un callejón cuando el denunciado la abordó: “me agarró, empezó a darme besos, intentaba escapar pero el tenía más fuerza que yo”. La joven se derrumbó al explicar que no supo cómo pedir ayuda: “Estaba bloqueada, no podía gritar, tenía mucho miedo. No pude gritar, no pude pedir ayuda”. La joven explicó que el acusado le obligó a practicar sexo oral, una supuesta agresión que se prolongó durante 15 o 20 minutos.

La denunciante recuerda que cuando echó la vista atrás al notar que alguien la seguía, había farolas. También le tuvo de frente en el momento de la agresión, siempre según el relato de ella. “Tenía la certeza de que era él cuando lo vi en fotos de Instagram”, aseguró la chica ayer en el juicio.

Un pequeño edema en el labio es la única lesión que la joven refirió en el médico tras los hechos, una herida leve que para los médicos forenses que declararon ayer “no puede tener relación causal” con la supuesta agresión.

“Un bloqueo es normal”

La psicóloga del Imelga que atendió a la denunciante aseguró que un “bloqueo” como el relatado por la supuesta víctima es habitual en mujeres agredidas sexualmente. “Muchas se disocian, puedes bloquearte, evidentemente”, declaró esta profesional.

El psicólogo y la psiquiatra que la atendieron coincidieron. El primero aseguró que el hecho de que no pidiese ayuda le “encaja” con la personalidad de su paciente, que nunca le negó la agresión y que mostraba ya un cuadro de ansiedad que se agravó tras el mes de junio, cuando supuestamente ocurrió la agresión sexual.

El otro médico que la atendía aseguró que en el mes de junio, después de los hechos que denuncia, tuvo que aumentarle la medicación, porque vio cómo incrementaba la ansiedad y la tristeza de la paciente, que tampoco presentó nunca, según el psiquiatra, ideas “psicóticas” o imaginativas que la alejasen de la realidad. El juicio quedó visto ayer para sentencia.

La identificación del autor por Instagram es “poco fiable”

La fiscal del caso mantuvo ayer su conclusión absolutoria para el joven acusado de un delito sexual. Tras escuchar a la supuesta víctima, al denunciado y a los testigos, el Ministerio Fiscal señala que no existe corroboración periférica de los hechos. Basa este argumento en que la denuncia se realizó dos días después, también acudió más tarde al médico, no se pudieron constatar lesiones compatibles con la agresión sexual ni observa secuelas psíquicas que acrediten el ataque. “El segundo problema es la identificación del acusado, que es espontánea a través de Instagram, es una identificación poco fiable y días después”, argumentó la fiscal. Aunque la chica identificó al acusado en rueda de reconocimiento, en dos ocasiones, el Ministerio Fiscal considera que esta prueba “carece de valor porque ella ya había obtenido acceso a fotos del acusado”. Para la fiscal surgen “muchas dudas” de si realmente el joven que se sentó ayer en el banquillo de los acusados es el autor de un delito de agresión sexual. La defensa coincide en pedir la absolución.