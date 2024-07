El paritorio del CHUO vuelve a la normalidad tras seis meses de obras por el derrumbe de un techo

El paritorio del edificio Materno Infantil del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) recupera su normalidad estas semanas, tras seis meses de obras por el derrumbe de un techo. El desprendimiento se produjo en uno de los pasillos del servicio el pasado 30 de diciembre, sin lamentar daños personales, lo que obligó a clausurar el acceso principal y parte de las instalaciones. “Se realizaron las obras oportunas en la zona afectada, e incluso se mejoraron algunas instalaciones existentes como aire comprimido o gases medicinales”, explica Lois López, subdirector de Humanización y Calidad del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras.

En un inicio, la intervención solo iba a afectar a la cubierta caída, pero tras detectar riesgos en gran parte del techo del paritorio en el mes de febrero, se amplió al resto del espacio. La gerencia comunicó al personal que las obras estarían terminadas en un mes (marzo), pero el plazo se multiplicó, con las quejas de profesionales y familias afectadas ante la reducción de salas. El propio conselleiro de Sanidade, Antonio López Caamaño, llegó a pedir disculpas en junio por las molestias ocasionadas. “Todas las modificaciones de las instalaciones tienen que pasar unos estándares que marca la normativa, mientras no tienes esa certificación es un riesgo poner en funcionamiento un espacio sanitario. Todo el material empleado tiene que pasar por una serie de controles, eso fue lo que nos retrasó”, asegura López.

La intervención también incluyó la adaptación de salas de la planta. “Varias zonas quedaron preparadas por si se necesita en un momento dado cambiar un paritorio por una zona asimilable a un quirófano, ahora disponemos de instalaciones para poder afrontar ese cambio, antes no podíamos”, apunta.

Zona monitorizada

Aunque la zona de partos ha recuperado su actividad habitual, los muros del espacio están siendo monitorizados semanalmente ante el riesgo de nuevos desprendimientos. “Desde que las obras finalizaron ya se revisaron todos los techos para valorar posibles actuaciones posteriores, y se detectó que se podían mejorar los refuerzos, por lo que se colocaron una serie de soportes para mejorar la sujeción”, detalla el subdirector de Humanización. López asegura que esta “defensa proactiva” permitirá identificar cualquier riesgo antes de que se pueda producir un derrumbe. “Estamos atentos por si hay que hacer alguna intervención puntual más, no descartamos nuevas actuaciones en fases posteriores”, indica.

El personal del paritorio, por su parte, recuerda que ya había notificado antes del 30 de diciembre la existencia de grietas visibles y de abombamientos en el techo, “sin que nadie tomara ninguna decisión o medida al respecto”.

Un edificio a la espera de ser remodelado

El actual edificio Materno Infantil se encuentra a la espera de una remodelación íntegra, dentro del proyecto de ampliación y mejora del complejo hospitalario. Actualmente, se está llevando a cabo la primera fase del plan, consistente en la construcción del nuevo bloque de hospitalización. Según la previsión de Sanidade, la actuación debería estar rematada a mediados de 2025, para luego iniciar la reforma del Materno. Esta intervención implicará la demolición del interior del edificio (solo quedará en pie la estructura exterior) y la posterior construcción de nuevas áreas y salas.

Las futuras obras dificultan las intervenciones en el actual paritorio, en palabras de Lois López. “El edificio va a ser demolido, lo que no ayuda a tomar decisiones. Todos aspiramos a tener buenas instalaciones, y con la remodelación vamos a mejorar en un 99% la calidad de la atención y el espacio”, comenta el subdirector de Humanización. En este sentido, recuerda que el Materno data de la década de los 70, lo que explica que actualmente no responda a los estándares de comodidad actuales. “Muchas de las salas del paritorio no se hicieron con climatización ni tratamiento del aire, todo eso lo tendremos en el nuevo edificio”, recalca.

