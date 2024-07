Cea se rinde a su joya gastronómica

San Cristovo de Cea presumió este fin de semana de su pan, una joya gastronómica con indicación geográfica protegida que viaja alrededor del globo. El Campo da Saleta de la localidad acogió la XXXI Festa de Exaltación do Pan de Cea, que ayer concentró a medio millar de personas en la tradicional comida popular. Los asistentes no solo disfrutaron de las delicias del pan artesanal, sino también de otros productos como ternera gallega o pulpo á feira.

La periodista ourensana Lucía Rodríguez, natural de Castro Caldelas, fue la encargada del pregón de la celebración, ocasión que aprovechó para ensalzar el trabajo de los artesanos que “amasan miles de bolas de Cea” cada año. “Ellos no bajan nunca la guardia y mantienen alto ese listón de calidad que recorre medio mundo”, recordó. Rodríguez, hija de panaderos, no solo puso en valor el sabor del producto, sino también su vínculo emocional con los ourensanos. “Cuando estaba lejos de mi tierra y veía el pan de Cea en una gran superficie, cuando me encontraba ese envoltorio tan característico con el sello de calidad, parecía que estaba un poco más cerca”, aseguró. La periodista remarcó el esfuerzo realizado por el sector para mantener la tradicional receta y para llevar el nombre de la comarca alrededor del globo.

Por su parte, Carlos Rodríguez, presidente del Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pan de Cea, agradeció el apoyo de los panaderos, “los únicos merecedores de estar aquí”. Reconoció que su mujer es la panadera de la familia, no él, y le pidió disculpas “por todos los sacrificios que tuvo que hacer mientras yo hacía promoción del pan”. En ese sentido, resaltó el trabajo llevado a cabo para dar a conocer el producto gastronómico, así como para mantener viva la fiesta tres décadas después de impulsarla. “Estamos cansados, yo llevo tres noches sin meterme en cama procurando hacer esto para que sea agradable para todos”, apuntó Rodríguez.

La celebración arrancó ya el sábado con la décima edición de la Ruta dos Fornos, en la que los asistentes pudieron visitar siete hornos antiguos, algunos de ellos, con más de 200 años de actividad.

“El mejor pan del mundo”

José Luis Valladares, alcalde de Cea, defendió la calidad del pan: “Es el mejor del mundo porque se elabora de una forma distinta a todos. Soy consciente de eso porque soy hijo y nieto de panaderas”. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, puso en valor el papel del producto dentro de la gastronomía gallega, y comprometió la colaboración de la Xunta para lograr la distinción de interés nacional de la fiesta. “Esta es una de las celebraciones más importantes de toda la comunidad”, defendió.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, también presente en la jornada de ayer, ensalzó el trabajo de los panaderos y recordó su especial unión con Cea. “Mi suegro, que ya no está con nosotros, compraba cada viernes pan de Cea y lo degustábamos en familia”, relató.

