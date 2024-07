Las viñas abandonadas, presa fácil de la flavescencia dorada

Las flavescencia dorada, una enfermedad que afecta gravemento a la planta de la vid,se trasmite a través del insecto vector Scaphoideus titanus,y es la gran preocupación de los viticultores. En el caso de la D.O. Ribeiro, ya se constató su presencia en el municipio de Cortegada, sobre todo en el pueblo de Balongo. En este concello el 80% de los viñedos están abandonados y ya no queda ninguna bodega, solo se vendimia para consumo propio.

Al ser Cortegada un concello colindante con el de Arnoia, en éste último se ha establecido una zona tapón, que es una barrera preventiva para evitar que acceda el insecto y en el que es obligatorio dar tratamientos.

Los viticultores ya no solo se tienen que preocupar por la climatología, por el jabalí, los bajos precios para las uvas, y por el mildeu, sino que ahora a mayores se enfrentan a un inminente ataque del insecto Scaphoideus titanus. En O Ribeiro ya llegó a Cortegada, y se teme continúe por Arnoia donde el 30% de la superficie de viñedos está abandonada, pero “nos salva que es un territorio pequeño, hay una bodega industrial y ocho colleiteiros”, señala su alcalde, Rodrigo Aparicio, que asegura “se hace un control exhaustivo, con tratamientos recomendados por la Xunta”.

Y aunque están más lejos de la zona contaminada, en Beade “el insecto ya está, ya se capturó alguno, pero no era portador de la enfermedad”, afirma su alcalde, Fernando Taboada, que lamenta que en este concello se está constatando el abandono de viñedos en los últimos años, de personas mayores que abandonaron y no hubo relevo,no obstante, “el porcentaje sigue siendo pequeño”, pero “ahora el problema es para los viñedos colindantes que sí se trabajan, sobre todo un problema grave si llega la flavescencia dorada, ya que aunque se ponga tratamiento, en los abandonados no se da y el vector sigue viviendo ahí”. Alerta que el problema es que “arrase viñas abandonadas en medio de otras trabajadas”.

La Xunta aconsejó poner tratamiento contra dicho insecto y el día 24 de junio fue el primero, y “quiero pensar que aquí en Beade la mayoría de la gente lo dio. Le dimos toda la publicidad necesaria”. Teme que aunque en Beade no hay la enfermedad, pueda llegar.

Señala Taboada que debería haber una legislación que obligue a cortar los viñedos abandonados, pero “se teme perder el derecho de plantación al paso de algunos años, y por eso solo podan y no los trabajan”. Dice se debería mantener el derecho de plantación unos 10 o 15 años aunque solo sea para los viticultores profesionales, para que la gente se anime a cortar y así evitar que los que están abandonados trasmitan enfermedades a los colindantes.