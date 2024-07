Sanidade garantiza la asistencia pediátrica en Pereiro de Aguiar

Tras las quejas del PSOE ante la Xunta por la falta de pediatras y la situación del centro de salud de Pereiro de Aguiar -donde no hay especialistas desde hace cuatro años-, Sanidade insta a los socialistas a reclamar al Gobierno de España “medidas” para paliar el déficit de profesionales. La Consellería, por otra parte, asegura que la asistencia pediátrica de Pereiro está “garantizada” en el centro de salud Valle Inclán, “a escasos diez minutos” de la localidad. Esta reorganización de servicios, sin embargo, “se extiende solamente durante el periodo de tiempo necesario”, indican desde Sanidade. En este caso, la medida se ha alargado ante la falta de facultativos. “La Xunta no puede contratar médicos de familia ni pediatras si no hay para contratar”, aseguran fuentes del departamento autonómico, que señalan la “escasez” de sanitarios tanto en Galicia como en el resto de comunidades españolas.

En este sentido, Sanidade culpa al Ministerio por su “inacción” para poner soluciones a la falta de profesionales. “Galicia no tiene competencias necesarias para incrementar el número de médicos y tampoco tiene la posibilidad de formar más, pues debe ser el Gobierno central quien modifique los rígidos criterios que le impone a las unidades docentes”, apuntan fuentes de la Consellería.