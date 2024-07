Aumentan las consultas por otitis en el otorrino tras el inicio de la época estival

La llegada del verano se traduce en los centros sanitarios en el aumento de ciertas patologías. En el servicio de Otorrinolaringología del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), la época estival ya se aprecia en el incremento de consultas por otitis. “Cuando empiezan los baños en piscinas y en el mar, vemos a mucho paciente que viene por dolor intenso y sensación de pérdida de audición. En muchos casos, se debe a la infección del oído (otitis)”, explica Ana Quintana, médica del servicio.

La humedad del conducto auditivo durante varias horas favorece la proliferación de hongos, pero la especialista asegura que la población general “no debe tener miedo”. En ese sentido, apunta que las personas con predisposición a las infecciones de piel son las únicas que deben tener precaución ante los baños veraniegos. “Solo recomendamos taparse los oídos para bañarse en caso de tener esta predisposición, y de ser así se pueden utilizar tapones de silicona, cera o esponjillas”, señala.

El uso de bastoncillos

La otorrinolaringóloga también indica los riesgos asociados al uso de bastoncillos en verano. “No se deben usar porque causan pequeñas heridas que quedan abiertas y con el agua, la herida se humedece y favorece la aparición de hongos en el conducto, lo que provoca una otitis externa”, afirma. Eso sí, el uso de este tipo de utensilios tampoco está recomendado en otras épocas del año. “Podemos creer que el conducto auditivo es recto, pero no, tiene una curva interna a la que no llegas con el bastoncillo, por lo que lo que haces es empujar la cera hacia adentro”, detalla. De hecho, Quintana recuerda que no es necesario limpiar el interior del oído en ningún caso, ya que la cera cumple una función protectora clave. “Es necesaria para el buen funcionamiento, para proteger la piel, para evitar la entrada de partículas dentro del oído... Otra cosa es que se te forme un tapón, pero eso ya lo quitaremos en consulta, no se debe retirar nunca en el domicilio”, explica.

COVID

Además de otitis, en la época estival las consultas de otorrino también reciben a pacientes con complicaciones derivadas de catarros e infecciones respiratorias. “En el último mes hemos notado un repunte del coronavirus, aunque mucha gente cree que en verano no hay resfriados y catarros, sí que los hay, y aquí vemos a los pacientes por sinusitis asociadas”, indica. Como la mayoría de estas patologías no responde a antibióticos (por tener un origen vírico), el tratamiento suele centrarse en analgésicos. “Únicamente si la persona tiene una cefalea intensa o una fiebre que no baja, debe acudir al médico, si no, no dejan de ser episodios de resfriado común. Ante cualquier síntoma de alerta debemos acudir al especialista”, señala Quintana.

Las consultas en el otorrino por exposición al sol, por otra parte, no son comunes: “No solemos ver patología aguda asociada, ya que tendría que ser una exposición mantenida durante muchos años”.

