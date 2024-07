A tradición ourensá viaxa a Lorient

Actuar no Festival Intercéltico de Lorient (Francia) non é pouca cousa. Cada ano, máis dun millón de persoas acoden á localidade bretona para gozar desta cita, a máis importante da música celta a nivel mundial. O Grupo Rebulir do concello de Ramirás non só terá este mes de agosto a posibilidade de tocar nos escenarios de Lorient, senon que tamén é a banda elixida para representar a Galicia na cita. A pouco máis dun mes para viaxar a Francia, a agrupación ultima os detalles da súa proposta, na que a provincia ten un peso fundamental. “É unha responsabilidade moi grande, hai 40 anos que non vai un grupo da provincia, entón para nós participar é volver a situar nesas dimensións ás nosas música e tradición”, explica Alexandre Sotelino, portavoz do Grupo Rebulir.

Os artistas son ourensáns, pero tamén o vestiario, os instrumentos e gran parte do repertorio. “A roupa que levamos é unha recreación de traxes tradicionais ourensáns, tanto de Ribadavia, de finais do século XIX, como de Ramirás”, comenta. Ademais, a agrupación levará algúns dos traxes de Entroido da provincia, para dar a coñecer ao mundo unha das principais tradicións do territorio.

Pola súa banda, os instrumentos tamén son 100% ourensáns. “Ao contar co apoio do goberno provincial, foi posible que nos fixera os instrumentos Alejo Marra”, destaca Sotelino. Marra é luthier na Deputación, ademais do responsable do obradoiro de gaitas e instrumentos musicais da institución. Hai dous meses, comezou co encargo para Rebulir. “Encomendáronme esa tarefa, e a verdade é que é a máis especial que fixen ata o de agora, porque é un orgullo que estes instrumentos poidan representar a Galicia nun festival tan importante como o de Lorient”, asegura Marra.

O artesán fíxolle onte entrega dos instrumentos elaborados á agrupación, nun acto no Marcos Valcárcel. O encargo consistiu en 15 pandeiretas, 4 pandeiros de man e un bombo grande de folión, ademais de catro masas de folión, tres correas de bombo e catro fundas. “Menos as fundas, o resto fíxeno dende cero. Por exemplo, o proceso para facer as correas fíxeno dende cortar a pel do coiro que aínda ten a forma do animal. Todos os instrumentos son feitos aquí”, relata.

Durante o proceso de elaboración, Marra e Sotelino estiveron en continuo contacto. “El veu aquí valorar o que estaba facendo, e quedou encantado, díxome que lle gustaban moito, tanto en acabado como en sonoridade”, destaca o luthier. “Agora quédanos a parte de ensaiar con eles e poñelos a punto, igual que é necesario utilizar uns zapatos antes de poñelos para unha cerimonia, os instrumentos tamén precisan un pouco de rodaxe antes da súa primeira actuación”, sinala Sotelino.

A agrupación vive as últimas semanas previas ao festival con ilusión, pero tamén con consciencia da súa labor. “Imos a disfrutalo, pero tamén sabemos da responsabilidade que temos, queremos dar o nivel que se nos presupón como representantes de Galicia”, afirma o portavoz de Rebulir. O grupo de Ramirás actuará por primeira vez o día 12 de agosto, diante de máis de 15.000 persoas.

O papel do luthier

Alejo Marra comezou no 2018 a traballar como luthier na Deputación, ao carón de Manuel Brañas. “A miña é unha familia de músicos de toda a vida, o meu tataravó xa era músico. Na miña aldea, Parada de Ribeira, xa no 1940 había unha banda musical de 50 persoas, sendo unha aldea pequena ao lado de Xinzo”, explica. Despois de formarse en ebanistería na Antón Faílde e de formar parte da Escola de Música de Xinzo durante case 20 anos, comezou unha nova etapa profesional como luthier e responsable do obradoiro de gaitas e instrumentos musicais da Deputación. “Pretendo que este obradoiro siga sendo referente para unha provincia coma a nosa, con talento e tradición, e cunha herdanza musical moi importante e con moito futuro”, resalta.

O encargo de Rebulir non é o primeiro que fai: xa ten realizado pedidos para músicos como Carlos Núñez, pezas de percusión, corda e vento, instrumentos medievais e algún da idade de bronce. “Este é un traballo bastante apaixoante, no que hai que saber, e é necesario ter moi boa man e oido, xa que unha vez que o instrumento está rematado a súa función principal vai ser a de soar, e combinando ese son co tempo, a de facer música, algo que creo que é esencial para o ser humano dende hai moitísimos séculos”, destaca. Por iso, o papel de Rebulir en Lorient é tan relevante: “Aínda que non gañen, que vaian xa é un motivo de orgullo”.

Suscríbete para seguir leyendo