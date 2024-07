El si del PP a las luces de Navidad de Jácome, en un pleno entre lo onírico y lo tabernario

Jácome volvió a conseguirlo. El PP lo rescató de nuevo, y levantó el reparo del interventor que, al igual que otros técnicos, consideran nulo de pleno derecho, contratar las luces de Navidad de 2024, sin presupuesto aprobados ni partida consignada para ellos. Pero la abstención de los 7 ediles del grupo popular, le ha vuelto a dar vía libre para contratar por casi 600.000 euros –una vez que consiga aprobar la modificación de crédito– la iluminación navideña de este año, sin haber pagado por ahora las luces de 2023. Todo en virtud de un supuesto pacto con el PP en favor de la ciudad, que al final no era tal.

La oposición destapó lo que calificó una “justificación de trileros del PP”, tituló el Bloque, pues es falso, dijeron, que el Partido Popular haya hecho la vista gorda a los reparos de los técnicos y facilitara a Jácome la contratación de las luces, a cambio de que el Gobierno local pague de 11 millones de euros que debe a proveedores y los salarios que adeuda a los funcionarios.

Según BNG y PSOE no hubo tal, esas facturas ya estaban en tramitación en el Concello y el Gobierno local iba a pagarlas en breve. Simplemente no pudieron hacerlo antes, porque no estaba aprobada la liquidación del ejercicio 2023. ¿Cuál fue el pacto real PP-Jácome por el que los populares se contradicen a si mismo y abandonan la moción contra el regidor?. Es una incógnita. Hay quien cree (es oficioso) que el pacto real fue el PXOM.

Lenguaje tabernario

El tema de las luces, y saber si el PP volvería a “blanquear” a Jácome, como señaló la oposición, era el punto estrella de un pleno entre lo onírico y lo teatral –de hecho al poco de empezar, el regidor desapareció detrás de la cortina y reapareció al instante con otro vestuario– y también por su lenguaje de taberna.

Fueron varios los exabruptos verbales, la mayoría del alcalde, fruto de una sesión tensa, convocada apenas un día después de fracasar la censura contra el regidor, al decidir los populares retirarse de la mima en tanto e l BNG no garantice que levanta les levanta el veto para optar a una moción que ya no llegará.

La “micción de censura”

Jácome se calentó y dijo que votan no a todo “solo por joder”. En cuanto a los proveedores, agregó que “les importan una mierda; que les den por culo: trajimos 350.000 euros en diciembre para pagar facturas y votaron en contra”.

El portavoz del BNG, Luis Seara, calificó de “justificación de trileros” la del PP, por aprobar el contrato de un expediente de luces de Nadal irregular, alegando que era por “generosidad” para que se paguen las deudas cuando solo era un trueque por la Diputación.

Calificó de "micción de censura, que es mearse en la mayoría deuna población ultrajada", lo que hizo el PP al abandonar el debate de un posible gobierno alternativo en el Concello.

María Fernández, del PSOE lamentó que el PP permite al alcalde “hacer lo que le da la gana”, y en contra de todos los técnicos, y ratificó que el PP no facilitó con su gesto el pago a deudores, eso estaba ya en trámite al desbloquear la cuenta 413.

Ana Méndez, del PP, alegó que “utilizan las luces como arma y nosotros solo buscamos dar soluciones”. El alcalde, aprovechó su turno para volver al tema de la moción contra él, recordar que “fuimos la lista más votada”, que vayan “a una segunda vuelta” si quieren intentar otro gobierno. Alegó que “se puede contratar las luces navideñas sin haber pagado las del año pasado” y que si hay retraso en el pago de facturas insistió en que era “por una maquinaria oxidada en el concello”, los funcionarios “enchufados” por otros gobierno anteriores.

Repitió en varias ocasiones que el Concello “no está en bancarrota” –pese a colgar en sus redes que FARO había mentido al poner en un titular esta expresión literal del alcalde– y que el de Ourense está entre los concellos más saneados de España

“La moción era para que Natalia fuera alcaldesa” insistió el regidor y tener futuro, dijo, en el PSOE. Tanto él como la edil de Hacienda Tamara Silva justificaron la espera de 149 días caso cinco veces más de los 30 días aconsejados, en las facturas del servicio eléctrico .

“Son más de 3.000 que vienen por separado en lugar de unificadas” señalaron y subieron la media de espera en el pago alegaron Se aprobó también la moceó de proveedores que presentaba el PP .

El alcalde metió baza para tachar de “hipócrita” a la oposición, por decir que están en precario las concesiones municipales. “Eso es lo que quieren” dijo. Adelantó que cuando se renueven las concesiones de basura y agua subirán los recibos “porque lo exige la UE”.

Se aprobó por unanimidad la moción del BNG para elaborar una ordenanza que regule el número de pisos turísticos en la ciudad. También la moción del PSOE para pedir transparencia en el concello y la que solicitaba un acuerdo municipal contra los discursos de odio al colectivo LGTB. Hubo apoyo institucional a los trabajadores de Hispamoldes. Se aprobó, en un debate insólito, y con el voto en contra de DO, la moción del PP para reabrir el Centro Lusquiños. No reabrirá su sala de grabación de maquetas, dijo el regidor, porque era “una trapallada” sin calidad y Lusquiños, ya fallecido “un jetas”.

