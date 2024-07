Nueve institutos, en riesgo de perder el ‘pincho’ del recreo durante dos cursos

La Consellería de Educación no encuentra candidatos para gestionar las cafeterías de nueve institutos de la provincia. Es la segunda vez que sale el contrato a licitación y queda desierto, en la mayoría de casos por falta de aspirantes. El procedimiento volvió a salir a tramitación urgente hace casi un mes. El clásico pincho de tortilla del recreo o el café de los docentes pende de un hilo para los próximos dos cursos, ya que la concesión se prevé hasta 2026 en estos centros públicos de la provincia. Son uno de cada tres los institutos públicos ourensanos en los que queda desierto el concurso, ya que en diciembre de 2023 el servicio salió a licitación para 28 centros.

Sin opción en el Blanco Amor

Con el curso cerrado y apenas dos meses antes de que vuelvan a empezar las clases, para ocho centros está en riesgo el servicio y en uno ya se declara por imposible: es el caso del IES Eduardo Blanco Amor, uno de los que acoge más alumnado en la ciudad. Las obras de reforma del mismo motivaron la decisión de no sacar a concurso el servicio de la cafetería, aunque en un principio sí salió el lote a concurso.

Los afectados

Son nueve los institutos ourensanos que no recibieron propuestas válidas para adjudicar este servicio indispensable en la vida académica de estudiantes y profesores, especialmente en la hora de recreo, donde se concentra el grueso del negocio. En la ciudad se encuentran la mayoría de afectados: el IES O Couto, el IES Universidade Laboral, el IES As Lagoas, el IES Xesús Ferro Couselo y el IES Julio Prieto Nespereira. Completan el listado de institutos que no atraen a empresarios para su cafetería el IES Aquis Querquernis de Bande, el IES O Ribeiro, en Ribadavia y el IES Carlos Casares, en Viana do Bolo.

En la última fase de licitación tras quedar desiertos los lotes, se decidió que el IES Eduardo Blanco Amor no saliese a concurso. “n el instituto están previstas obras de ampliación y mejora de la cafetería, que impedirían su utilización durante gran parte del curso escolar 2025-2026, por lo que resulta aconsejable no proceder a la licitación de este lote hasta el siguiente curso, para evitar complicaciones a la administración y al concesionario”, señala el documento de la contratación en la Plataforma de Contratos de Galicia.

Con respecto a los otros ocho lotes, la Consellería de Educación subraya en el proceso de licitación que “persiste la necesidad” de contar con el servicio de cafetería para el uso de la comunidad educativa, por lo que “sería necesario un nuevo intento” para encontrar concesionarios idóneos para dar el servicio.

“Urge apurar”

Por el momento, la Xunta optó por el proceso de negociado sin publicidad, invitando a los empresarios a participar en los lotes. De hecho, señalan que “urge apurar” la tramitación “todo lo posible” para garantizar que el servicio se preste con el comienzo del curso escolar 2024-2025, que arranca en septiembre.

El bar, “una referencia social obligada en la vida académica”

El informe de necesidad e idoneidad del contrato de gestión de las cafeterías de institutos señala que estos espacios son “un referente para la comunidad educativa en cada centro de enseñanza”. En concreto, en ESO, Formación Profesional y Enseñanzas Especiales, destaca la Consellería de Educación, “resulta necesario contar con un servicio de cafetería de calidad, adecuado a las necesidades de cada centro”. En el apartado de justificación de la necesidad de cafetería en los centros, sobresale la idea de que “la importancia de la cafetería va más allá de la simple cobertura de las necesidades de intendencia del alumnado y el personal de los centros, ya que constituyen una referencia social obligada en la vida académica”. El documento añade que las cafeterías “colaboran decisivamente a favorecer un buen clima de convivencia” en los institutos. De hecho, este aspecto, para la administración, “sobresale sobre los propios condicionantes económicos de la contratación”. El informe explica que la administración “debe favorecer “ la viabilidad y permanencia de este servicio “por encima de cualquier otro interés económico”. Por otra parte, recuerdan que la demanda se concentra en las horas del recreo, por lo que “la apertura de un mayor número de horas” no implica un incremento del volumen de negocio, pero sí un mayor coste de explotación. Además, el contrato tiene en cuenta la subida del coste de la vida, mencionando que en el precio de los productos de la cafetería se verá también reflejado este incremento.

