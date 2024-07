Loita polos pediatras da Limia critica la falta de especialistas en verano

La plataforma Loita polos pediatras da Limia critica la falta de especialistas infantiles durante los meses de verano en la comarca. Los representantes de la asociación lamentan la “falta de preocupación” de la gerencia del área sanitaria ante la atención pediátrica, después de reunirse con el equipo directivo esta misma semana. “Le explicamos la situación laboral de los dos titulares de la plaza, y no podemos esconder nuestra decepción. En primer lugar, porque no se había interesado en tener información actualizada, y en segundo lugar, porque los representantes del Concello de Xinzo, teniendo la oportunidad de expresar esta alarmante situación ante la Consellería y la gerencia, no lo han hecho”, apuntan desde la plataforma.

A las familias les preocupa el verano, en el que la atención infantil se cubrirá “con profesionales no pediatras”, pero también los meses de después. “¿Qué pasará tras el verano? ¿Que aguante Luis (el único pediatra) lo que le echen? No queremos esto ni para nuestros hijos ni para nuestros sanitarios”, recalcan. Desde la plataforma recuerdan que el centro de salud atiende a 1.700 niños y que desde la gerencia “no hay ninguna confirmación” de que el pediatra actual vaya a ser reemplazado por otro especialista cuando se jubile. De hecho, las dificulades de cobertura y las esperas para acudir a consulta ya provocaron movilizaciones en 2023 en la comarca de A Limia.

Por su parte, desde el equipo directivo del área sanitaria comprometen la atención pediátrica “en todos los municipios”, cuenten o no con especialistas. La gerencia asegura que el servicio será prestado por un pediatra desplazado o por un médico de familia con formación en puericultura. La Dirección de Atención Primaria “procedió a una reordenación asistencial de su personal de pediatría” que posibilitará la cobertura “casi total” en el mes de julio de los servicios de atención primaria con atención pediátrica.