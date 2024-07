El PP pacta con Jácome horas después de abandonar la moción de censura contra él

El PPdeG ha ratificado las sospechas que tenían los grupos de PSOE y BNG en el Concello de Ourense. Horas después de anunciar que se retiraba de las negociaciones para presentar una moción de censura y apartar a Gonzalo Pérez Jácome de la Alcaldía de Ourense –en tanto no se levantaran “los vetos” para que hubiera un alcalde popular si triunfaba la moción– sellaron un pacto con el regidor.

Luis Menor. | // F.C. / M.J.a.

Tras este encuentro, los siete ediles populares se comprometen a aprobar hoy el levantamiento de repartos para que Jácome pueda contratar las luces navideñas de este año, a cambio de que el regidor se comprometa a pagar los 11 millones de euros que debe a pequeños proveedores y los atrasos salariales a los funcionarios.

El encuentro, que se habría realizado sin presencia de ninguno de los concejales del PP en el Concello y siguiendo las directrices negociadas con el PPdeG, materializó las sospechas que el PSOE expuso en la rueda de prensa ofrecida a primera hora de ayer, en la que la portavoz socialista, Natalia González, acusaba a los populares de que iba a “blanquear” a Jácome tres años más, el tiempo que resta de mandato municipal. El BNG señaló que el debate de una posible moción era “un paripé” por parte de los populares.

Acuerdo, no pacto con Jácome

Fuentes del PP insisten en que es un acuerdo puntual y que esto no significa ningún pacto con el gobierno local que preside Gonzalo Pérez Jácome. En una nota oficial emitida ayer, el PP aclaró que “los populares, que llevan trabajando insistentemente en los últimos meses para que el gobierno municipal desbloquee esta situación, que le estaba generando graves perjuicios a proveedores y trabajadores del Concello, alcanzaron el compromiso certificado por los órganos de gestión competentes, de que las deudas contraídas por la errática gestión económica municipal serán por fin saldadas” .

Se abonarán una parte de las deudas, pues lo adeudado por el Concello rondaría, según las estimaciones de PSOE y BNG, los 30 millones, incluido lo que se debe a las empresas concesionarias de servicios municipales, que trabajan en precario, o las facturas sin tramitar de la cuenta 413.

El grupo municipal del PP recalca que “esta es la noticia que tantos meses llevan esperando los proveedores y los trabajadores y por la que tanto llevamos luchado con un trabajo arduo, riguroso y constante, sin focos ni puestas en escena”. Añaden que “mientras otros grupos se dedican a teatralizar relatos, nosotros nos centramos en alcanzar lo que de verdad le preocupa a la gente. Quienes no cobraron, podrán hacerlo gracias al empeño del PP”.

El PSOE dice que el compromiso del PP es con el regidor, “no con la ciudad”

La portavoz del grupo municipal del PSdeG en el Concello de Ourense, Natalia González, afirmó ayer que el PP había “garantizado la continuidad de Gonzalo Pérez Jácome en la Alcaldía” y que ese es “el único compromiso firme y real que tiene con la ciudad”. Subrayó que “los populares prefieren el Pacto de la Alameda al Pacto de la Concordia”, en referencia pacto que PP y Jácome firmaron in extremis antes del pleno de investidura en la Alcaldia de Ourense, por la que habría un alcalde del PSOE y lo colocaron al líder de DO a cambio del apoyo en la Diputación. Natalia González daba la rueda de prensa ayer tras conocer que el PP se retiraba de la negociación de la censura contra Jácome. Respondió a las críticas del PSOE por autoproclamarse candidata a la alcaldía e indicó que en el PSOE decide la ejecutiva. La portavoz socialista señaló que son conocedores de que el PP prefería a otras candidatas “por pura estrategia política” de cara a las próximas elecciones. “En cualquier caso, el PP no le va a decir al PSOE quién tiene que ser o no la persona candidatable, como tampoco nosotros marcamos a los o a las de otras formaciones políticas”, puntualizó. A preguntas de los periodistas, contestó que “se acabó el paripé del Partido Popular” ante la posibilidad de que se retomen las negociaciones. “Desde el primer minuto nos comprometimos a alcanzar una salida para la ciudad, sin líneas rojas, con responsabilidad y poniendo el interés público por encima de los intereses partidistas. Sin excusas, sin vetos, sin postureo, con 14 propuestas o compromisos políticos irrenunciables para sacar adelante la ciudad, y recordó que el BNG y el PSOE aportaron 7 firmas a la moción de censura y el PP no puso ninguna”.

Luis Menor : "Nunca dijimos que el proceso de la moción estaba cerrado"

El presidente de la gestora provincial del PP y presidente de la Diputación, Luis Menor, calificó todo el proceso de moción que llevó a cabo “de forma unilateral” el PSOE, como “una antología del disparate”. Señaló que ve “muchas urgencias personales en la portavoz socialista” al actuar de “forma unilateral” en la toma de decisiones, pero asegura que el PP solo dijo que no acudiría a nuevas reuniones para debatir la moción contra Jácome en tanto el BNG no levante el veto al PP para optar a la alcaldía si triunfa la moción en Ourense tras la moción, “pero nunca dijimos que el proceso estaba cerrado”, señaló en cuanto al futuro debate de la moción.

En declaraciones a Onda Cero Ourense, Luis Menor criticó ya la forma en la que comenzó la propuesta del PSOE de presentar censura y la comparó con el caso del Concello de O Carballiño, donde el pacto de gobierno PSOE-PP ya en marcha se hizo “después de hablar y llegar a acuerdos; el problema lo pusieron sus jefes en Santiago”. Sin embargo, allí “el gobierno local ya está constituido”.

Lamenta que en Ourense la propuesta fue “unilateral”; luego se presentó un programa sin aportaciones del PP. Luego se incorporó el BNG, que “no envió ni a su portavoz” y “el BNG dejó la firma de un solo concejal cuando hace falta un compromiso en firme de todos por la ciudad”. El nombramiento del PSOE de su candidata a la alcaldía “fue ya la antología del disparate”, dijo Menor.

Suscríbete para seguir leyendo